Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι

Η ζέστη μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και την καθημερινή διάθεση, γι’ αυτό μικρές αλλαγές στη διαχείριση του αέρα, του φωτός και της θερμότητας μέσα στον χώρο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Το καλοκαίρι είναι ίσως η πιο αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων, όμως κανείς δεν θέλει ένα σπίτι που γίνεται ανυπόφορα ζεστό.

Με απλές και πρακτικές κινήσεις μπορείς να περιορίσεις τη συσσώρευση θερμότητας και να δημιουργήσεις ένα πιο δροσερό και άνετο περιβάλλον, ακόμη και τις ημέρες που ο υδράργυρος χτυπά «κόκκινο».

Αν αναζητάς εύκολες και άμεσες λύσεις για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό, οι παρακάτω συμβουλές θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

1. Χρησιμοποίησε κουρτίνες συσκότισης

Τα παράθυρα φωτίζουν έναν χώρο, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να κάνουν το δωμάτιο υπερβολικά ζεστό. Γι’ αυτό έχει νόημα να μπλοκάρεις αυτή την επιπλέον πηγή θερμότητας χρησιμοποιώντας βαριές κουρτίνες συσκότισης. Όταν δεν χρησιμοποιείς ένα δωμάτιο ή λείπεις από το σπίτι, κλείνε τις κουρτίνες ή ακόμη και τα πατζούρια ώστε να διατηρείται χαμηλότερη η θερμοκρασία στο εσωτερικό.

2. Κλείσε όλες τις πόρτες

Αν δεν διαθέτεις κεντρικό σύστημα κλιματισμού, πιθανότατα χρησιμοποιείς μεμονωμένες μονάδες air condition. Αν υπάρχει μία στο δωμάτιό σου, μπορεί να προσπαθεί να ψύξει και άλλους χώρους του σπιτιού. Κλείνοντας την πόρτα, ο δροσερός αέρας παραμένει σε έναν περιορισμένο χώρο.

Προσοχή όμως - το κλείσιμο των θυρών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, τα δωμάτια χωρίς κλιματισμό ή άλλη πηγή ψύξης θα γίνουν πολύ ζεστά. Είναι μια καλή τακτική για συγκεκριμένες στιγμές, όπως όταν κοιμάσαι τη νύχτα.

3. Βάλε έναν κουβά με πάγο δίπλα στον ανεμιστήρα

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά λειτουργεί. Αν δεν έχεις αρκετά κλιματιστικά στο σπίτι, αυτή είναι μια εύκολη λύση για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Τοποθέτησε έναν κουβά με πάγο ελαφρώς γερμένο μπροστά από έναν ανεμιστήρα. Ο αέρας που περνά πάνω από τον πάγο γίνεται πιο ψυχρός και δημιουργεί αίσθηση δροσιάς.

4. Ρύθμισε σωστά τον ανεμιστήρα οροφής

Η κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα οροφής επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία του σπιτιού. Το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα. Έτσι σπρώχνει τον δροσερό αέρα προς τα κάτω και δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς. Τον χειμώνα προτίμησε την δεξιόστροφη περιστροφή, ώστε να ανακυκλώνεται ο θερμός αέρας που ανεβαίνει προς τα πάνω και να ζεσταίνεται ο χώρος.

5. Άνοιγε παράθυρα και πόρτες τη νύχτα

Την ημέρα κάνει ζέστη, όμως τη νύχτα η θερμοκρασία πέφτει - και αξίζει να το εκμεταλλευτείς. Αν διαθέτεις σίτες, άνοιξε τα παράθυρα και τις πόρτες για να μπει το δροσερό νυχτερινό αεράκι του καλοκαιριού.

6. Αντικατέστησε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως

Ακόμη και οι λάμπες επηρεάζουν τη θερμοκρασία του σπιτιού. Περίπου το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιούν οι λάμπες πυρακτώσεως μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι ζεσταίνουν σημαντικά τον χώρο. Ήρθε η ώρα να τους αντικαταστήσεις με λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού (CFL), εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα από τον λογαριασμό ρεύματος. Ένας ενεργειακός έλεγχος κατοικίας μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να μειώσεις ακόμη περισσότερο την κατανάλωση.

Πηγή: familyhandyman.com