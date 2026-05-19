ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 06:51
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ζέστη μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και την καθημερινή διάθεση, γι’ αυτό μικρές αλλαγές στη διαχείριση του αέρα, του φωτός και της θερμότητας μέσα στον χώρο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Το καλοκαίρι είναι ίσως η πιο αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων, όμως κανείς δεν θέλει ένα σπίτι που γίνεται ανυπόφορα ζεστό.

Με απλές και πρακτικές κινήσεις μπορείς να περιορίσεις τη συσσώρευση θερμότητας και να δημιουργήσεις ένα πιο δροσερό και άνετο περιβάλλον, ακόμη και τις ημέρες που ο υδράργυρος χτυπά «κόκκινο».

Αν αναζητάς εύκολες και άμεσες λύσεις για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό, οι παρακάτω συμβουλές θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

1. Χρησιμοποίησε κουρτίνες συσκότισης

Τα παράθυρα φωτίζουν έναν χώρο, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να κάνουν το δωμάτιο υπερβολικά ζεστό. Γι’ αυτό έχει νόημα να μπλοκάρεις αυτή την επιπλέον πηγή θερμότητας χρησιμοποιώντας βαριές κουρτίνες συσκότισης. Όταν δεν χρησιμοποιείς ένα δωμάτιο ή λείπεις από το σπίτι, κλείνε τις κουρτίνες ή ακόμη και τα πατζούρια ώστε να διατηρείται χαμηλότερη η θερμοκρασία στο εσωτερικό.

2. Κλείσε όλες τις πόρτες

Αν δεν διαθέτεις κεντρικό σύστημα κλιματισμού, πιθανότατα χρησιμοποιείς μεμονωμένες μονάδες air condition. Αν υπάρχει μία στο δωμάτιό σου, μπορεί να προσπαθεί να ψύξει και άλλους χώρους του σπιτιού. Κλείνοντας την πόρτα, ο δροσερός αέρας παραμένει σε έναν περιορισμένο χώρο.

Προσοχή όμως - το κλείσιμο των θυρών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, τα δωμάτια χωρίς κλιματισμό ή άλλη πηγή ψύξης θα γίνουν πολύ ζεστά. Είναι μια καλή τακτική για συγκεκριμένες στιγμές, όπως όταν κοιμάσαι τη νύχτα.

3. Βάλε έναν κουβά με πάγο δίπλα στον ανεμιστήρα

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά λειτουργεί. Αν δεν έχεις αρκετά κλιματιστικά στο σπίτι, αυτή είναι μια εύκολη λύση για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Τοποθέτησε έναν κουβά με πάγο ελαφρώς γερμένο μπροστά από έναν ανεμιστήρα. Ο αέρας που περνά πάνω από τον πάγο γίνεται πιο ψυχρός και δημιουργεί αίσθηση δροσιάς.

4. Ρύθμισε σωστά τον ανεμιστήρα οροφής

Η κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα οροφής επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία του σπιτιού. Το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα. Έτσι σπρώχνει τον δροσερό αέρα προς τα κάτω και δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς. Τον χειμώνα προτίμησε την δεξιόστροφη περιστροφή, ώστε να ανακυκλώνεται ο θερμός αέρας που ανεβαίνει προς τα πάνω και να ζεσταίνεται ο χώρος.

5. Άνοιγε παράθυρα και πόρτες τη νύχτα

Την ημέρα κάνει ζέστη, όμως τη νύχτα η θερμοκρασία πέφτει - και αξίζει να το εκμεταλλευτείς. Αν διαθέτεις σίτες, άνοιξε τα παράθυρα και τις πόρτες για να μπει το δροσερό νυχτερινό αεράκι του καλοκαιριού.

6. Αντικατέστησε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως

Ακόμη και οι λάμπες επηρεάζουν τη θερμοκρασία του σπιτιού. Περίπου το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιούν οι λάμπες πυρακτώσεως μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτό σημαίνει ότι ζεσταίνουν σημαντικά τον χώρο. Ήρθε η ώρα να τους αντικαταστήσεις με λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού (CFL), εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα από τον λογαριασμό ρεύματος. Ένας ενεργειακός έλεγχος κατοικίας μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να μειώσεις ακόμη περισσότερο την κατανάλωση.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 06:51
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο; 19 Μαϊος 2026
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα 19 Μαϊος 2026
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος