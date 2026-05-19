Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου. Ενώ τη Δευτέρα κατατίθεται το 8ο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων. Παράλληλα, η χώρα διατηρεί τις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, εκτελεί το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Μεταπολίτευσης, ύψους 16,7 δις ευρώ, καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ύψους 16,6 δις ευρώ. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι δράσεις στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για τη βελτίωση υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Καθώς και οι παρεμβάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- ο ρόλος της οποίας αναβαθμίζεται αναφορικά με τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων την επόμενη μέρα του Τ.Α.Α., με δάνεια που με τη μόχλευση μπορεί να υπερβούν τα 6 δις ευρώ- και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Μόνο μέσα από αυτή τη στρατηγική, μέσα από έργα και μεταρρυθμίσεις, που είναι στο DNA των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι από

«λεφτόδεντρα», εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή δυναμική και το μέρισμα επιστρέφει σε σταθερή βάση στην κοινωνία. Μόνον έτσι δημιουργούνται ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας και προστατεύεται το εισόδημα των συμπολιτών μας. Μόνο μέσα από αυτή τη μεθοδική δουλειά και σκληρή διαπραγμάτευση στον πυρήνα της Ε.Ε., εξασφαλίζουμε τους πόρους που χρειάζεται η χώρα και μετά από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., το δεύτερο εξάμηνο του 2027, πιθανώς θα ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2028-2034, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ποιος θα βρίσκεται στη διακυβέρνηση κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.»

Αυτό υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση για την πορεία υλοποίησης του συνόλου των χρηματοδοτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του.

Στη διάρκεια της συνέντευξης τονίστηκε:

Το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών με συνολικούς ετήσιους πόρους ύψους 16,7 εκτελείται μέχρι σήμερα ομαλά και σε ποσοστό 21,8 %. Η ολιστική μεταρρύθμιση του Ν. 5140/2024 για το ΑΠΔΕ είναι σε πλήρη εφαρμογή, επιφέροντας σημαντικά θετικά αποτελέσματα στη χρηματοδότηση των έργων του ΑΠΔΕ υπό το τρίπτυχο : Ταχύτητα, Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. € έχει ενεργοποιηθεί πλήρως για το σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνει, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025 συνεχίζεται κανονικά με τους πρόσθετους πόρους ύψους 5,8 δισ. € που έχουν διασφαλιστεί για ολοκλήρωση των έργων. Στο πλαίσιο του ΕΠΑ εγκρίθηκαν: Το Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ με αρχικό προϋπολογισμό 600 εκατ. €. Το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών με αρχικό προϋπολογισμό 800 εκατ. €. Επίκειται η έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2026-2030 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 150 εκατ. €.

Στο ΕΣΠΑ 2021–2027, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση πόρων του. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η απορρόφηση αυτή επιτυγχάνεται σε ένα ΕΣΠΑ μεγάλης κλίμακας, όπου οι απαιτήσεις ωρίμανσης, υλοποίησης και πιστοποίησης έργων είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με χώρες με μικρότερα προγράμματα. Η χώρα μας στην ενδιάμεση αναθεώρηση παρουσίασε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακατανεμήθηκαν, όπως η προσιτή στέγαση- το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση ανοίγει σύντομα- και η διαχείριση υδάτων, πόσιμου νερού και άλλες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται σταθερά ανοδική πορεία ενεργοποίησης στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ με άνω των 23 δισ. € να έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε προσκλήσεις, δίνοντας ισχυρή χρηματοδοτική ώθηση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας

Ειδικότερα, τα Τομεακά Προγράμματα, στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, ολοκληρώνονται οι τμηματοποιημένες πράξεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκ. €. Επίσης από το ΠΕΚΑ, ξεκινά η λειτουργία των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων Ιονίου και Νοτίων Κυκλάδων, προϋπολογισμού 4,9 εκ. €. Με τις τρεις προδημοσιεύσεις στην Ανταγωνιστικότητα, ύψους 220 εκ. €, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά πόρους της ΕΣΠΑ προς τους τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας. Ξεκίνησε η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά», προϋπολογισμού 70 εκ. €, που χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό, εντάσσεται το έργο «Προσωπικός Βοηθός», προϋπολογισμού 34,8 εκ. €, μια εμβληματική δράση κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος – η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με σταθερά θετική επίδοση στην Ευρώπη. 24,6 δις € έχουν ήδη έλθει στη χώρα 68,5% του προϋπολογισμού μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. 204 ορόσημα υλοποίησης ολοκληρωμένα. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμβασιοποίηση του προγράμματος επιχειρηματικών δανείων σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς φθάσαμε τα 27,5 δις €. Προχωρά η υποβολή των επόμενων αιτημάτων πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή χρηματοδότησης. Υλοποιείται η τελική αναθεώρηση του προγράμματος, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ενισχύεται περαιτέρω η στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω δανείων, επιχορηγήσεων και εγγυοδοτικών εργαλείων. Στόχος της επόμενης περιόδου είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση και η πλήρης απορρόφηση, με ουσιαστικό αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, έως σήμερα, έχουν εξειδικευθεί δράσεις ύψους περίπου 1,89 δις € (117% επί των προγραμματικών πόρων). Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις περίπου 1,5 δις, € που αντιστοιχούν στο 97% των προγραμματικών πόρων. Έχουν ενταχθεί έργα και επενδύσεις ύψους περίπου 1,35 δις €, που αντιστοιχούν στο 69% των προγραμματικών πόρων. Έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (δηλ. συμβάσεις) ύψους περίπου 1,04 δις €, που αντιστοιχούν στο 44% των προγραμματικών πόρων. Σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις περιοχές ΔΑΜ, έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί για χρηματοδότηση συνολικά 935 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού σε δημόσια δαπάνη περίπου 618 εκ. € , εκ των οποίων 922 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού σε δημόσια δαπάνη περίπου 440,6 εκ. € αφορούν στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Με την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων και σε φάση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 4.700 νέες θέσεις εργασίας. Μέσω του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ (ΕΠ ΔΑΜ-ΕΠΑ), με εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), έως σήμερα, έχουν εκδοθεί 11 προσκλήσεις που απευθύνονται πρωτίστως στους ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) των ηπειρωτικών περιοχών ΔΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού 154 εκ. €. Έχουν υποβληθεί 64 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 137 εκ. € και έχουν ενταχθεί ήδη 50 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 64 εκ. €. Ενώ, μέσω του Δανεικού Μηχανισμού για Δημόσιους Φορείς στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, έως τώρα, έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕπ και του ΥΠΕΘΟΟ 2 Δανειακές Συμβάσεις για τη χρηματοδότηση 48 έργων στις 5 Περιφέρειες ΔΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 314 εκ. € .

Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 17 συμβάσεις συνολικής επένδυσης άνω των €3 δισ. να βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. 9 έργα ΣΔΙΤ συνολικής επένδυσης €900 εκ. βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής (αρδευτικά έργα, φοιτητικές εστίες, σχολεία). Σημειώνεται πρόοδος των διαγωνισμών σε κρίσιμα έργα υποδομών (οδικά έργα, σχολεία, διαχείριση απορριμμάτων, φοιτητικές εστίες). Ενώ, υπάρχει διεθνής αναγνώριση του ελληνικού μοντέλου των ΣΔΙΤ με παροχή τεχνογνωσίας της Μονάδας ΣΔΙΤ προς άλλα κράτη και ανάδειξη του έργου των 17 σχολικών υποδομών στα καλύτερα έργα παγκοσμίως.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεχίζει η επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων της με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις από το 2019 να ξεπερνούν τα 15 δις €. Έχουν δοθεί πάνω από 59,400 δάνεια σε ΜμΕ και 27,400 δάνεια προς ιδιώτες για προγράμματα στήριξης στεγαστικής πολιτικής. Το πρώτο 4μηνο του 2026 οι εγκρίσεις δανείων ξεπέρασαν το 1 δις €. Οι υπαγωγές στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 1.7 δις €. Κάθε €1 δημόσιου πόρου μέσω της ΕΑΤ αποδίδει € 3,58 στο ΑΕΠ, υποστηρίζει περισσότερες από 383.600 θέσεις εργασίας και συνολικά οδηγεί σε € 5 δις δημόσια έσοδα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Q Equity συνολικού ύψους €500 εκ. Οι συνολικές δεσμεύσεις της ΕΑΤΕ σε 42 επενδυτικά σχήματα ανέρχονται στα €1,315 δις. Το σύνολο κεφαλαίων υπό διαχείριση των επενδυτικών σχημάτων σε € 2,93 δις. Και καταγράφονται 261 επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών σχημάτων.

Η Γ.Γ. Π.Δ.Ε.-ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου, τόνισε: «Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, στο πεδίο των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζουμε με προσήλωση την εφαρμογή του μείγματος πολιτικής που περιλαμβάνει αφενός την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ενωσιακών πόρων και αφετέρου την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική και δημοσιονομικά συνεπή χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας».

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021–2027 εξελίσσεται με σταθερά υψηλούς ρυθμούς. Η χώρα μας τοποθετείται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των πόρων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε τη χρηματοδότηση σε νέες προτεραιότητες, όπως προσιτή στέγαση, βιώσιμη διαχείριση υδάτων και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (STEP), ενισχύοντας κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Πίσω από κάθε ποσοστό απορρόφησης και κάθε δείκτη προόδου, υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Η ενεργοποίηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, σηματοδοτεί την έναρξη δράσεων και έργων, με ουσιαστικό αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα».

Ο Γ.Γ. Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. Ε.Κ.Τ. Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Τα Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021–2027 συνεχίζουν δυναμικά την πορεία υλοποίησής τους. Οι Εντάξεις αυξήθηκαν από τον Φεβρουάριο κατά 147 εκατομμύρια ευρώ και αγγίζουν πλέον το 84% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ οι Νομικές Δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 338 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας το 66%. Αύξηση ακόμα 166 εκατομμυρίων ευρώ αποτυπώνεται και στις πραγματοποιηθείσες Δαπάνες που προσεγγίζουν πλέον τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ και το 23,2 % της χρηματοδότησης. Παράλληλα, με τρεις προδημοσιεύσεις από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, συνολικού Π/Υ 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενεργοποιούμε πόρους του ΕΣΠΑ προς τις νέες προτεραιότητες των Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας (Defence), ευθυγραμμίζοντας την εθνική στρατηγική με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Από το «Ξεκινώ επιχειρηματικά» που στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα, μέχρι τις υποδομές ύδρευσης στα νησιά της Πρωτοβουλίας GReco Islands και τον «Προσωπικό Βοηθό» για τα άτομα με αναπηρία, τα Τομεακά Προγράμματα αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι εκταμιεύσεις προς τη χώρα ανήλθαν σε 24,6 δισ. ευρώ, υποβλήθηκε η τελική αναθεώρηση του Προγράμματος, ενώ το σύνολο των δανείων έχει ήδη συμβασιοποιηθεί — οι πόροι μετατρέπονται πλέον σε επενδύσεις για την οικονομία. Εισερχόμαστε στην τελική και πιο κρίσιμη φάση, με σαφή στόχο όχι απλώς την απορρόφηση, αλλά την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: «Το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027 ύψους 1,6 δις ευρώ συνεχίζει να υλοποιείται με εντατικούς ρυθμούς με υπέρβαση 17% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ως προς τις εξειδικευμένες δράσεις. Οι προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ανέρχονται στο 93% και οι εντάξεις στο 69%. Παράλληλα, οι περιοχές ΔΑΜ ενισχύονται με επιπλέον πόρους για τη χρηματοδοτική στήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αφενός μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ με περίπου 187 εκ. ευρώ και αφετέρου μέσω του Δανειακού Μηχανισμού για τους Δημόσιους Φορείς του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με περίπου 314 εκ. ευρώ. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον των περιοχών ΔΑΜ θα είναι πραγματικό βιώσιμο κρατώντας τους ανθρώπους στον τόπο τους»!

Ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, τόνισε: «Η δυναμική εξέλιξη των έργων ΣΔΙΤ επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να προσφέρει σύγχρονες και ποιοτικές υποδομές με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Με έργα συνολικής επένδυσης άνω των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα, ενισχύουμε την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και επιταχύνουμε την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων σε εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον και μεταφορές, ενώ η διεθνής αναγνώριση του ελληνικού μοντέλου επιβεβαιώνει τη θεσμική του αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου σημείωσε: « Στο Α’ τετράμηνο του 2026, η ΕΑΤ χρηματοδότησε δάνεια ύψους €1,09 δις, από τα οποία €580 εκατ. προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και €510 εκατ. προς ιδιώτες μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. Τα ενεργά χαρτοφυλάκια της ΕΑΤ σήμερα ξεπερνούν τα €4,4 δις ενώ το σωρευτικό αποτύπωμα της Τράπεζας από το 2019 καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να φτάνουν τα €15,15 δις με τη μόχλευση. Πάνω από το 80% των πόρων αυτών έχουν διατεθεί στην αγορά, σε 86.875 νέα δάνεια, από τα οποία 59.400 προς επιχειρήσεις και 27.400 προς ιδιώτες. Κάθε €1 δημόσιου πόρου μέσω της ΕΑΤ αποδίδει €3,58 στο ΑΕΠ, υποστηρίζει περισσότερες από 383.600 θέσεις εργασίας και συνολικά οδηγεί σε €5 δις δημόσια έσοδα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ανέφερε: «Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού προγράμματος QEquity ύψους €400 εκ, η ΕΑΤΕ ανέλαβε τη διαχείριση πρόσθετου ποσού €100εκ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με αύξηση των συνολικών δεσμεύσεων της ΕΑΤΕ σε 5 επενδυτικά σχήματα. Συνολικά οι δεσμεύσεις της ΕΑΤΕ σε 42 επενδυτικά σχήματα ανέρχονται σε €1,315 δις. ενώ το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυτών των σχημάτων ανέρχεται σε €2,93δις».

