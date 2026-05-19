Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό 70255 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2757/15.05.2026) με την οποία παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Πλέον, η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2026 και η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης (καταβολή των ενισχύσεων) η 30η Σεπτεμβρίου 2027. Αιτήματα καταβολής της ενίσχυσης θα γίνονται αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2027.

Το πρόγραμμα «e-Astypalea» επιδοτεί την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Παράλληλα, επιδοτεί και την προαιρετική απόσυρση των παλαιών οχημάτων, με εξαίρεση τα ταξί για τα οποία είναι υποχρεωτική.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxis net, ενώ ήδη λειτουργεί σχετικό help desk για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η δράση «e-Astypalea» είναι μέρος του εμβληματικού έργου «Αστυπάλαια-έξυπνο και αειφόρο νησί» που έχει ως στόχο να καταστεί η Αστυπάλαια πρότυπο νησί για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα.