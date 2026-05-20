Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Αν και απομένουν ακόμη δέκα συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έως το τέλος του μήνα, η μέχρι τώρα πορεία της χονδρεμπορικής τιμής δεν προμηνύει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους λογαριασμούς ρεύματος Ιουνίου των καταναλωτών με πράσινα τιμολόγια.

Οι καιρικές συνθήκες, που ευνοούν την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, περιορίζουν την ανάγκη χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση των χονδρικών τιμών. Ως αποτέλεσμα, τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά και τον Ιούνιο, καθώς η χονδρική τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας κινείται και τον Μάιο περίπου στα ίδια επίπεδα με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας κατά τις πρώτες 20 ημέρες του Μαΐου διαμορφώθηκε στα 91,77 ευρώ/MWh, έναντι 88,72 ευρώ/MWh τον Απρίλιο και 95 ευρώ/MWh τον Φεβρουάριο.

Ενώ η μέση τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 67,26 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 48% σε σχέση με χθες. Μάλιστα το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας εμφανίζει σήμερα μία από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 102,44 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 103,04 ευρώ/MWh, στην Πολωνία στα 110,31 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 106,98 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 120,46 ευρώ/MWh, στη Γερμανία στα 108,9 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 46,03 ευρώ/MWh λόγω της υψηλής συμμετοχής της πυρηνικής παραγωγής, στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 56,03 ευρώ/MWh και 56,26 ευρώ/MWh αντίστοιχα, ενώ στην Ιταλία η τιμή έφθασε στα 123,03 ευρώ/MWh.

Ενδεικτική της υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ είναι ότι χθες για πολλές ώρες και συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αλλά και κάποιες περιόδους στη διάρκεια της νύχτας οι τιμές ήταν αρνητικές. Το γεγονός ότι καταγράφηκαν αρνητικές τιμές και κατά τη διάρκεια της νύχτας αποδίδεται στην αυξημένη παραγωγή από τα αιολικά λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι η κατώτατη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 0,10 ευρώ/MWh και η ανώτατη στα 209,51 ευρώ/MWh.

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα προσέγγισε το 60% και διαμορφώθηκε σε 58,05%. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ήταν μόλις 23,01%, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ στο 7,22% και του λιγνίτη στο 4,59%. Ελάχιστη είναι η συμμετοχή της αποθήκευσης μόλις στο 0,24% με 402 MWh. Αντίθετα οι εξαγωγές φθάνουν στο 22,93% της παραγωγής και ανέρχονται σε 38.531 MWh.

Πάντως, παρότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η απουσία συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο ελληνικό σύστημα οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές της πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές ποσότητες πολύ φθηνής ενέργειας που παράγονται στην Ελλάδα καταλήγουν τελικά να αξιοποιούνται από γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία, οι οποίες διαθέτουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα μπαταριών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις ανησυχίες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ότι ο Ιούνιος δύσκολα θα φέρει σημαντικές ανατιμήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες της αγοράς μεταφέρονται πλέον προς το δεύτερο μισό του καλοκαιριού, όταν η αυξημένη κατανάλωση λόγω καύσωνα αλλά και η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας αναμένεται να ανεβάσουν αισθητά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα και κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια αφορούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια καταναλωτές.