ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
Άννα Διανά
Τετάρτη, 20/05/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αν και απομένουν ακόμη δέκα συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έως το τέλος του μήνα, η μέχρι τώρα πορεία της χονδρεμπορικής τιμής δεν προμηνύει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους λογαριασμούς ρεύματος Ιουνίου των καταναλωτών με πράσινα τιμολόγια.

Οι καιρικές συνθήκες, που ευνοούν την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, περιορίζουν την ανάγκη χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση των χονδρικών τιμών. Ως αποτέλεσμα, τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά και τον Ιούνιο, καθώς η χονδρική τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας κινείται και τον Μάιο περίπου στα ίδια επίπεδα με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας κατά τις πρώτες 20 ημέρες του Μαΐου διαμορφώθηκε στα 91,77 ευρώ/MWh, έναντι 88,72 ευρώ/MWh τον Απρίλιο και 95 ευρώ/MWh τον Φεβρουάριο.

Ενώ η μέση τιμή για σήμερα διαμορφώνεται στα 67,26 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 48% σε σχέση με χθες. Μάλιστα το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας εμφανίζει σήμερα μία από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 102,44 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 103,04 ευρώ/MWh, στην Πολωνία στα 110,31 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 106,98 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 120,46 ευρώ/MWh, στη Γερμανία στα 108,9 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 46,03 ευρώ/MWh λόγω της υψηλής συμμετοχής της πυρηνικής παραγωγής, στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 56,03 ευρώ/MWh και 56,26 ευρώ/MWh αντίστοιχα, ενώ στην Ιταλία η τιμή έφθασε στα 123,03 ευρώ/MWh.

Ενδεικτική της υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ είναι ότι χθες για πολλές ώρες και συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αλλά και κάποιες περιόδους στη διάρκεια της νύχτας οι τιμές ήταν αρνητικές. Το γεγονός ότι καταγράφηκαν αρνητικές τιμές και κατά τη διάρκεια της νύχτας αποδίδεται στην αυξημένη παραγωγή από τα αιολικά λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι η κατώτατη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 0,10 ευρώ/MWh και η ανώτατη στα 209,51 ευρώ/MWh.

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα προσέγγισε το 60% και διαμορφώθηκε σε 58,05%. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ήταν μόλις 23,01%, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ στο 7,22% και του λιγνίτη στο 4,59%. Ελάχιστη είναι η συμμετοχή της αποθήκευσης μόλις στο 0,24% με 402 MWh. Αντίθετα οι εξαγωγές φθάνουν στο 22,93% της παραγωγής και ανέρχονται σε 38.531 MWh.

Πάντως, παρότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η απουσία συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο ελληνικό σύστημα οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, όταν οι τιμές της πλεονάζουσας παραγωγής από ΑΠΕ μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές ποσότητες πολύ φθηνής ενέργειας που παράγονται στην Ελλάδα καταλήγουν τελικά να αξιοποιούνται από γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία, οι οποίες διαθέτουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα μπαταριών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις ανησυχίες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ότι ο Ιούνιος δύσκολα θα φέρει σημαντικές ανατιμήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες της αγοράς μεταφέρονται πλέον προς το δεύτερο μισό του καλοκαιριού, όταν η αυξημένη κατανάλωση λόγω καύσωνα αλλά και η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας αναμένεται να ανεβάσουν αισθητά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα και κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια αφορούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια καταναλωτές.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική 19 Μαϊος 2026
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών 20 Μαϊος 2026
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026