Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 06/05/2026 - 08:11

Είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να κατασκευάσει μια ψεύτικη εικόνα ανάπτυξης, όπου η ευημερία των μακροοικονομικών μεγεθών χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει τη διαρκή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Ενώ το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα επενδύει τώρα στην αναθεωρημένη ανάπτυξη του 2% για το 2027 και υπόσχεται μια «χρυσή εποχή» εισοδηματικής σύγκλισης τα επόμενα χρόνια, η πραγματικότητα που βιώνει ο πολίτης στην καθημερινότητά του περιγράφει μια εντελώς διαφορετική, σκοτεινή διαδρομή.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει τις αγορές και τους εταίρους για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ώρα που το οικονομικό της μοντέλο διολισθαίνει σε πρακτικές που παραπέμπουν σε οικονομίες του τρίτου κόσμου.

Η μεγαλύτερη ψεύτικη αλήθεια της περιόδου κρύβεται πίσω από την περιβόητη αύξηση των φορολογικών εσόδων, την οποία το οικονομικό επιτελείο βαφτίζει με θράσος ως «πάταξη της φοροδιαφυγής».

Πρόκειται για μια επικοινωνιακή επινόηση που στόχο έχει να συγκαλύψει μια κυνική πραγματικότητα, την «ανίερη συμμαχία» μεταξύ των υψηλών φορολογικών συντελεστών και του πληθωρισμού, η οποία αδειάζει τις τσέπες των καταναλωτών για να γεμίζει τα κρατικά ταμεία.

Όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ εκτινάσσονται κατά σχεδόν 100% μέσα σε μια πενταετία, την ίδια στιγμή που το πραγματικό εθνικό προϊόν αυξάνεται μόλις κατά 12% το ίδιο διάστημα, γίνεται σαφές ότι η «ανάπτυξη» δεν είναι καρπός παραγωγής, αλλά προϊόν μιας άγριας φορολογικής αφαίμαξης.

Το κράτος θησαυρίζει επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα βασικά αγαθά, με την Eurostat να εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ακρίβειας στην ενέργεια και τα τρόφιμα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Αυτή η εμμονή στην έμμεση φορολογία δεν είναι απλώς μια λογιστική επιλογή, αλλά μια βαθιά ταξική πολιτική που συντηρεί το αφήγημα των «ψεύτικων αληθειών» για την ευημερία των αριθμών.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για πρωτογενή πλεονάσματα που ξεπερνούν κάθε στόχο, αποσιωπώντας ότι αυτά τα «μαξιλάρια» χτίζονται πάνω στη συντριβή της αγοραστικής δύναμης, η οποία παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι εξόφθαλμα αφελές να πιστεύει κανείς ότι μια οικονομία μπορεί να ευημερήσει μεσοπρόθεσμα όταν η ανταγωνιστικότητά της υπονομεύεται από το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη στεγνή ρευστότητα.

Το όραμα για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ φαντάζει ως ένα κενό περιεχομένου προεκλογικό πυροτέχνημα, όταν η πραγματική αξία του χρήματος εξανεμίζεται πριν καν φτάσει στο νοικοκυριό.

Στην ουσία, η χώρα οδηγείται σε μια «λογιστική σύγκλιση» με την Ευρώπη, ενώ στην πράξη η κοινωνική απόσταση μεγαλώνει.

Η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 130% του ΑΕΠ, που παρουσιάζεται ως το απόλυτο επίτευγμα, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας βίαιης αναδιανομής πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω.

Όσο η κυβέρνηση αρνείται να αγγίξει τον πυρήνα της ακρίβειας και των ολιγοπωλίων, οχυρωμένη πίσω από αναποτελεσματικά «πλαφόν» και επικοινωνιακά τεχνάσματα, τόσο οι ψεύτικες αλήθειες της περί ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, θα καταρρέουν μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα του σούπερ μάρκετ και των λογαριασμών ρεύματος.

Η ανάπτυξη που δεν τρέφει την κοινωνία, αλλά τρέφεται από τις σάρκες της, δεν είναι πρόοδος, είναι μια επικίνδυνη πολιτική επιλογή, την οποία δυστυχώς ήδη έχουμε αρχίσει να την πληρώνουμε.

Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο; 05 Μαϊος 2026

