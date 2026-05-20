20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 09:52
«Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της, καθώς δεν διαθέτει ορυκτά καύσιμα αλλά πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό» δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε αποθήκευση και ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη περίοδο όπως αυτή που διανύει η παγκόσμια οικονομία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την τοποθέτησή του στο 9ο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών – Η Ελλάδα Μετά.

Όπως τόνισε, η συνέχιση ή μη της έντασης στην περιοχή του Κόλπου θα καθορίσει την πορεία του ενεργειακού κόστους, πλήττοντας πρώτα απ’ όλα την Ευρώπη. Η σημερινή κρίση αφορά τα ορυκτά καύσιμα, καθιστώντας σαφές ότι το υφιστάμενο μοντέλο φτάνει πλέον στα όριά του, κυρίως λόγω της κλιματικής κρίσης.

Σχολίασε ότι η εξάρτηση των οικονομιών από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν τις πλήττει μόνο όταν συμβαίνουν γεωπολιτικές εντάσεις αλλά αποτελεί και τρόπο εκδήλωσης των γεωπολιτικών κρίσεων (όπως συνέβη με την οπλοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν). Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της, καθώς δεν διαθέτει ορυκτά καύσιμα αλλά πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον» τόνισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια «αργή και επίπονη διαδικασία».

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να επιταχυνθεί η αποθήκευση, εξηγώντας ότι η πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα, εξάγεται και αποθηκεύεται στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως είπε, η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας θα της δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας που παράγει, τη μείωση των τιμών στον τελικό καταναλωτή και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής.

Σημείωσε ότι η Πολιτεία διαθέτει τα αντανακλαστικά για την επιτάχυνση των συστημάτων αποθήκευσης, τα οποία θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος -η οποία σήμερα γίνεται κυρίως μέσω των περικοπών πράσινης ηλεκτροπαραγωγής και των εξαγωγών ενέργειας- αλλά και για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να σημειωθεί σοβαρή βλάβη στο σύστημα.

Ερωτηθείς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, τόνισε ότι το «πράσινο φως» που εξασφαλίστηκε για να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ σε επίσημο αίτημα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθότι επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας και της Κύπρου για την υλοποίηση του έργου, εξηγώντας ότι η θετική ανταπόκριση της ΕΤΕπ, θα κινητοποιήσει κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο σηματοδοτώντας την ταχύτατη εξέλιξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε Δωδεκάνησα, βόρειο Αιγαίο και Ιταλία (GRITA 2).

Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της κυβέρνησης στην κεφαλαιακή ενίσχυση ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης ενώ αναφερόμενος στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ΑΜΚ, μίλησε επίσης για ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, για την οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο το ισχυρό επενδυτικό ιστορικό του Διαχειριστή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ΑΜΚ θα βοηθήσει στην υλοποίηση του δεκαετούς επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 7,7 δισ. ευρώ, καταλήγοντας ότι οι διασυνδέσεις που αναπτύσσει ο Διαχειριστής στον ελλαδικό χώρο θα σημάνουν τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

