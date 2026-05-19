Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες

Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 11:22
Καμία απάντηση της κυβέρνησης στα ερωτήματα για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων την ώρα που η Ε.Ε τις προωθεί ως κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Αναπάντητα παρέμειναν τα ερωτήματα για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πραγματικά μέτρα ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων και της άρσης του αποκλεισμού τους από την πρόσβαση στο δίκτυο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσάφο κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι η νέα αναζωπύρωση της ενεργειακής κρίσης επιβεβαιώνει τον εγκλωβισμό της χώρας σε ένα ενεργειακό μοντέλο που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και τις γεωπολιτικές συνθήκες, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά, αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι ανοχύρωτοι και εκτεθειμένοι σε κάθε διακύμανση των διεθνών αγορών της ενέργειας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Accelerate EU» για την επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και το «Citizens Energy Package», που προωθεί την ενεργή συμμετοχή πολιτών και τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση ενέργειας, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι οι ενεργειακές κοινότητες πλέον συνιστούν για την Ε.Ε ως κρίσιμο εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. «Δυστυχώς, όμως, κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πραγματική δυνατότητα ανάπτυξής τους λόγω έλλειψης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, λόγω δυσλειτουργιών στο νέο πλαίσιο του virtual net building, καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις αλλά και απουσίας σταθερών χρηματοδοτικών εργαλείων με αποτέλεσμα η ενεργειακή μετάβαση να συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε λίγους μεγάλους παίκτες της αγοράς ενέργειας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσάφος αν και προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα συμμετοχής των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής στην εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα αναγκάστηκε τελικά να παραδεχτεί και ο ίδιος ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό. Ταυτόχρονα ο Υφυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα του κ. Χαρίτση για τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων, που αφορούν χρηματοδότηση έργων για συλλογική αυτοπαραγωγή για νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και ΟΤΑ με ειδική πρόβλεψη για τις περιοχές της δίκαιης μετάβασης (Δυτ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη), τις νησιωτικές και τις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης τη μεταφορά των έργων συλλογικής ιδιοκατανάλωσης στη χαμηλή και μέση τάση αλλά και στη δέσμευση ποσοστού του ηλεκτρικού χώρου ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των ενεργειακών κοινοτήτων από την πρόσβαση στο δίκτυο.

Αφού υπενθύμισε τον νόμο του 2017 που τις θεσμοθέτησε, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι «Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένας θεσμός, τον οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, τον έχει βάλει στον πάγο» και πρόσθεσε ότι «πάνω από 2,4 GW έργων έχουν ακυρωθεί, μιλάμε για 3.208 έργα ενώ τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει όλες κι όλες 100 αιτήσεις» καταδεικνύοντας έτσι ότι ο πεπερασμένος ενεργειακός χώρος κατανέμεται άνισα υπέρ των μεγάλων ενεργειακών ομίλων που κερδοσκοπούν «οι οποίοι στηρίζουν και στηρίζονται από την κυβέρνηση της ΝΔ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και για να σταματήσει η εξάρτηση από «το πανάκριβο φυσικό αέριο» και η κερδοσκοπία, επικαλούμενος και την πρόσφατη παρέμβαση 21 οργανώσεων (ενεργειακές κοινότητες, ερευνητικοί και κοινωνικοί φορείς) με την οποία ζητούν ειδικό πλαίσιο στήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων.

Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”; 19 Μαϊος 2026
