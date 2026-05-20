ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Απλές «παρεμβάσεις» στην κουζίνα κάνουν τις ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν πιο έξυπνα.

Κάθε καλοκαίρι η κατανάλωση ενέργειας στην κουζίνα αυξάνεται, καθώς οι συσκευές «ζορίζονται» περισσότερο για να διατηρήσουν σταθερές θερμοκρασίες μέσα σε ένα ήδη ζεστό περιβάλλον.

Εκπρόσωπος της premium μάρκας συσκευών AEG εξηγεί πώς οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις κουζίνες τους πιο αποδοτικές και να σπαταλούν λιγότερη ενέργεια. Όπως σημειώνει, η ρύθμιση της θερμοκρασίας των συσκευών, η σωστή πλήρωση του ψυγείου και πιο έξυπνες μέθοδοι απόψυξης παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους.

Ο ειδικός της AEG εξηγεί ότι τα ψυγεία αποδίδουν καλύτερα όταν είναι ρυθμισμένα μεταξύ 3°C και 5°C, ενώ οι καταψύκτες πρέπει να διατηρούνται στους -18°C.

«Κάθε βαθμός πιο κρύο απαιτεί περίπου 5% περισσότερη ενέργεια», προειδοποιεί, σημειώνοντας ότι πολλοί άνθρωποι ρυθμίζουν τις συσκευές τους πιο χαμηλά από όσο χρειάζεται.

Ο ειδικός προτείνει τη χρήση ενός απλού θερμομέτρου για να ελέγχεται η εσωτερική θερμοκρασία, ώστε να είναι αποδοτική χωρίς περιττές σπατάλες.

Μια άλλη εύκολη κίνηση είναι να διατηρείτε το ψυγείο γεμάτο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να το γεμίζετε με μπουκάλια νερού.

«Ένα γεμάτο ψυγείο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα άδειο», εξηγεί. «Τα τρόφιμα λειτουργούν ως μονωτικό υλικό, βοηθώντας στη διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό».

Όταν ανοίγει η πόρτα, διαφεύγει λιγότερος κρύος αέρας αν τα ράφια είναι γεμάτα, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο έντονα για να επανέλθει στη θερμοκρασία της.

Αυτή η συμβουλή μπορεί να εκπλήξει κάποιους καταναλωτές που πιστεύουν ότι ένα πιο άδειο ψυγείο βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα. Οι ειδικοί, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι το κλειδί είναι η ισορροπία: τα τρόφιμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα τοποθετημένα. Αν δεν υπάρχουν αρκετά ψώνια για να γεμίσει ο χώρος, η AEG προτείνει τη χρήση μπουκαλιών νερού ή δοχείων για να καλυφθούν τα κενά και να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ψυγείο που λειτουργεί πιο αποδοτικά και καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Η τελευταία συμβουλή αφορά την απόψυξη, μια καθημερινή εργασία που μπορεί επίσης να σπαταλήσει ενέργεια αν γίνει με λάθος τρόπο.

Αντί να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων, η AEG προτείνει τη μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ.

«Η τοποθέτηση κατεψυγμένων τροφίμων στο ψυγείο το προηγούμενο βράδυ εξυπηρετεί δύο σκοπούς», αναφέρει ο ειδικός. «Αφενός το φαγητό ξεπαγώνει πιο "ομαλά" κι αφετέρου βοηθά την περαιτέρω ψύξη του ψυγείου, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο έντονα».

Αυτή η απλή αλλαγή όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια αλλά βοηθά και στο να ξεπαγώνει το φαγητό με ασφάλεια και ομοιόμορφα.

Οι συνδυασμένες επιδράσεις αυτών των μικρών προσαρμογών μπορούν να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς ενέργειας, ειδικά τους μήνες όπου η θέρμανση και η χρήση συσκευών αυξάνονται.

Οι ειδικοί λένε ότι το κλειδί είναι να δίνουμε προτεραιότητα στην αποδοτικότητα: σωστές θερμοκρασίες, γεμάτα ψυγεία και έξυπνη χρήση του κρύου αέρα μπορούν όλα να κάνουν σημαντική διαφορά.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα 20 Μαϊος 2026
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας 20 Μαϊος 2026
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο