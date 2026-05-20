Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

Απλές «παρεμβάσεις» στην κουζίνα κάνουν τις ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν πιο έξυπνα.

Κάθε καλοκαίρι η κατανάλωση ενέργειας στην κουζίνα αυξάνεται, καθώς οι συσκευές «ζορίζονται» περισσότερο για να διατηρήσουν σταθερές θερμοκρασίες μέσα σε ένα ήδη ζεστό περιβάλλον.

Εκπρόσωπος της premium μάρκας συσκευών AEG εξηγεί πώς οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις κουζίνες τους πιο αποδοτικές και να σπαταλούν λιγότερη ενέργεια. Όπως σημειώνει, η ρύθμιση της θερμοκρασίας των συσκευών, η σωστή πλήρωση του ψυγείου και πιο έξυπνες μέθοδοι απόψυξης παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους.

Ο ειδικός της AEG εξηγεί ότι τα ψυγεία αποδίδουν καλύτερα όταν είναι ρυθμισμένα μεταξύ 3°C και 5°C, ενώ οι καταψύκτες πρέπει να διατηρούνται στους -18°C.

«Κάθε βαθμός πιο κρύο απαιτεί περίπου 5% περισσότερη ενέργεια», προειδοποιεί, σημειώνοντας ότι πολλοί άνθρωποι ρυθμίζουν τις συσκευές τους πιο χαμηλά από όσο χρειάζεται.

Ο ειδικός προτείνει τη χρήση ενός απλού θερμομέτρου για να ελέγχεται η εσωτερική θερμοκρασία, ώστε να είναι αποδοτική χωρίς περιττές σπατάλες.

Μια άλλη εύκολη κίνηση είναι να διατηρείτε το ψυγείο γεμάτο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να το γεμίζετε με μπουκάλια νερού.

«Ένα γεμάτο ψυγείο καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα άδειο», εξηγεί. «Τα τρόφιμα λειτουργούν ως μονωτικό υλικό, βοηθώντας στη διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό».

Όταν ανοίγει η πόρτα, διαφεύγει λιγότερος κρύος αέρας αν τα ράφια είναι γεμάτα, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο έντονα για να επανέλθει στη θερμοκρασία της.

Αυτή η συμβουλή μπορεί να εκπλήξει κάποιους καταναλωτές που πιστεύουν ότι ένα πιο άδειο ψυγείο βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα. Οι ειδικοί, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι το κλειδί είναι η ισορροπία: τα τρόφιμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα τοποθετημένα. Αν δεν υπάρχουν αρκετά ψώνια για να γεμίσει ο χώρος, η AEG προτείνει τη χρήση μπουκαλιών νερού ή δοχείων για να καλυφθούν τα κενά και να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ψυγείο που λειτουργεί πιο αποδοτικά και καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Η τελευταία συμβουλή αφορά την απόψυξη, μια καθημερινή εργασία που μπορεί επίσης να σπαταλήσει ενέργεια αν γίνει με λάθος τρόπο.

Αντί να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων, η AEG προτείνει τη μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ.

«Η τοποθέτηση κατεψυγμένων τροφίμων στο ψυγείο το προηγούμενο βράδυ εξυπηρετεί δύο σκοπούς», αναφέρει ο ειδικός. «Αφενός το φαγητό ξεπαγώνει πιο "ομαλά" κι αφετέρου βοηθά την περαιτέρω ψύξη του ψυγείου, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο έντονα».

Αυτή η απλή αλλαγή όχι μόνο εξοικονομεί ενέργεια αλλά βοηθά και στο να ξεπαγώνει το φαγητό με ασφάλεια και ομοιόμορφα.

Οι συνδυασμένες επιδράσεις αυτών των μικρών προσαρμογών μπορούν να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς ενέργειας, ειδικά τους μήνες όπου η θέρμανση και η χρήση συσκευών αυξάνονται.

Οι ειδικοί λένε ότι το κλειδί είναι να δίνουμε προτεραιότητα στην αποδοτικότητα: σωστές θερμοκρασίες, γεμάτα ψυγεία και έξυπνη χρήση του κρύου αέρα μπορούν όλα να κάνουν σημαντική διαφορά.

Πηγή: The Sun