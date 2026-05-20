20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών

Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 08:14
Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά IX: Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, συζήτησε με τον Αθανάσιο Έλλις, Διευθυντή της αγγλικής έκδοσης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», για τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σχέση με τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από την απόλυτη κυριαρχία των γεωπολιτικών εξελίξεων έναντι των οικονομικών δεδομένων, όπου «τα γεωπολιτικά υπερισχύουν των πάντων», αναφερόμενος μάλιστα στη ρήση του Ηράκλειτου «Πατήρ πάντων πόλεμος». Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, στην Κίνα, τόνισε ότι, παρά το θετικό διπλωματικό κλίμα και την παραδοσιακή κινεζική φιλοξενία, στο υπόβαθρο κυριαρχούσαν οι ανταγωνισμοί μεταξύ διαφορετικών μοντέλων οπλικών συστημάτων, ενώ η επίσκεψη, εκτός από ορισμένες επιχειρηματικές συμφωνίες, δεν παρήγαγε ουσιαστικά αποτελέσματα σε κρίσιμα διεθνή θέματα, όπως το Ιράν ή η Ουκρανία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις σπάνιες γαίες και στις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθοριστικές για την εξέλιξη της προηγμένης τεχνολογίας αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας. Όπως υπογράμμισε, η Κίνα έχει ακολουθήσει μια μακροχρόνια πολιτική την οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα, έχοντας συγκεντρώσει έως και το 99% της παραγωγής σπάνιων γαιών, γεγονός που της προσδίδει σημαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση στάθηκε στη μεγάλη επένδυση της METLEN για παραγωγή γαλλίου στη Βοιωτία, την πρώτη ουσιαστική κίνηση σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει επιτύχει παραγωγικό κόστος χαμηλότερο ακόμη και από το κινεζικό. «Δεν φοβόμαστε καθόλου να ανοίξουν τα σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παραγωγή θα κορυφωθεί το 2028 και ότι ήδη διαμορφώνεται ισχυρή ζήτηση από ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Δεδομένου ότι το γάλλιο αποτελεί έναν κρίσιμο κρίκο με γεωπολιτική σημασία, το οποίο μεταφράζεται σε ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία σε τομείς, όπως η άμυνα, η πραγματικότητα δείχνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεγάλες καθυστερήσεις στον τομέα αυτόν. Παρά τις εξαγγελίες για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η πρόοδος στην υλοποίηση της στρατηγικής των κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ είναι ελάχιστη, γεγονός που οδηγεί στο ερώτημα αν τελικά η Ευρώπη θα κατορθώσει να αναπτύξει μια πραγματικά ανταγωνιστική παραγωγή έναντι της Κίνας ή άλλων χωρών.

Παράλληλα, ο κ. Μυτιληναίος πρόσθεσε ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία η Ευρώπη αναγκάστηκε να «ξυπνήσει», καθώς επί δεκαετίες στηριζόταν στην ενεργειακή ομπρέλα της Ρωσίας και στην αμερικανική αμυντική προστασία. Αναφερόμενος στη διακοπή της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, τόνισε ότι η Ευρώπη θα επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά με υψηλό οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της ενεργειακής ασφάλειας οδήγησε σε στρεβλές επιδοτήσεις πράσινων τεχνολογιών χωρίς να αποδώσει τα αναμενόμενα.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, η ακριβή ενέργεια υπονομεύει ευθέως την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Η ακριβή ενέργεια “τρώει” τα σωθικά της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα ως προς την πράσινη μετάβαση διαφέρουν ανά περιοχή, επισημαίνοντας την περίπτωση της Ισπανίας ως παράδειγμα επιτυχούς ενεργειακού μοντέλου, λόγω συνδυασμού ΑΠΕ, πυρηνικής ενέργειας και περιορισμένης διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Για την Ελλάδα σημείωσε ότι η μεγάλη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έχει οδηγήσει τη χώρα σε εξαγωγές ενέργειας τις μεσημβρινές ώρες, αλλά με μηδενικές τιμές, προειδοποιώντας ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων στον ενεργειακό τομέα.

Κλείνοντας, ο κ. Μυτιληναίος στάθηκε στους κινδύνους ενδεχόμενης πολιτικής αστάθειας και της τοξικότητας που περιορίζει τη δυνατότητα συνεννόησης. Έδωσε παράλληλα έμφαση στο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι γεωπολιτικών αναταράξεων, το οποίο από την επιχειρηματική γωνία των πραγμάτων ανάγει σε νούμερο ένα το θέμα της κυβερνητικής σταθερότητας και την ανάγκη για σωστή και επωφελή διακυβερνησιμότητα.

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου 20 Μαϊος 2026
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση 20 Μαϊος 2026
