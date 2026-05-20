Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα

Η χρήση του νυχτερινού ρεύματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για νοικοκυριά που μεταφέρουν ενεργοβόρες χρήσεις, όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές, στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το νυχτερινό ρεύμα είναι ένα σύστημα μειωμένης χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, συνήθως τη νύχτα και το μεσημέρι.

Στόχος του είναι να προσφέρει φθηνότερη τιμή κιλοβατώρας σε ώρες χαμηλής ζήτησης, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος του λογαριασμού τους, αλλά και να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου. Τις ώρες αυτές, η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη, καθώς το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει μικρότερη πίεση και συχνά υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τη χειμερινή περίοδο (και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο) ισχύει μεσημβρινή ζώνη 12:00 - 15:00 και νυχτερινή ζώνη 03:00 - 05:00, ενώ στη θερινή περίοδο (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο) η μεσημβρινή ζώνη είναι 11:00 – 15:00 και η νυχτερινή 02:00 – 04:00.

Μπορείς να ελέγξεις αν έχεις νυχτερινό ρεύμα μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ (ΕΔΩ) με τον αριθμό παροχής σου, από τον λογαριασμό ρεύματος όπου αναγράφεται ένδειξη «Ν» και ξεχωριστή χρέωση, από τον μετρητή όπου υπάρχει διπλή ένδειξη κατανάλωσης ή μέσω του παρόχου ενέργειας.

Η μετάβαση στο νέο ωράριο γίνεται αυτόματα για τους περισσότερους καταναλωτές, όμως περίπου 150.000 χρήστες με παλαιούς μετρητές δεν εντάσσονται αυτόματα και χρειάζεται αντικατάσταση μετρητή μέσω ΔΕΔΔΗΕ χωρίς κόστος.

Η αίτηση για νυχτερινό ρεύμα μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ (ΕΔΩ) είτε τηλεφωνικά στο 800 400 4000.

Για την αίτηση απαιτούνται μόνο το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου και ο αριθμός παροχής, ενώ η βασική χρέωση για την ενεργοποίηση του νυχτερινού ρεύματος ανέρχεται περίπου σε 34 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανά περίπτωση μετά από τεχνικό έλεγχο στον χώρο εγκατάστασης.

Σημειώνεται πως το ύψος της έκπτωσης στο νυχτερινό ρεύμα δεν είναι ενιαίο, καθώς διαφέρει ανά προμηθευτή και τιμολογιακό πρόγραμμα, με κάθε εταιρεία ενέργειας να εφαρμόζει διαφορετική πολιτική χρεώσεων.