Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα

Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η χρήση του νυχτερινού ρεύματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για νοικοκυριά που μεταφέρουν ενεργοβόρες χρήσεις, όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές, στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το νυχτερινό ρεύμα είναι ένα σύστημα μειωμένης χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, συνήθως τη νύχτα και το μεσημέρι.

Στόχος του είναι να προσφέρει φθηνότερη τιμή κιλοβατώρας σε ώρες χαμηλής ζήτησης, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος του λογαριασμού τους, αλλά και να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου. Τις ώρες αυτές, η τιμή του ρεύματος είναι χαμηλότερη, καθώς το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει μικρότερη πίεση και συχνά υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τη χειμερινή περίοδο (και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο) ισχύει μεσημβρινή ζώνη 12:00 - 15:00 και νυχτερινή ζώνη 03:00 - 05:00, ενώ στη θερινή περίοδο (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο) η μεσημβρινή ζώνη είναι 11:00 – 15:00 και η νυχτερινή 02:00 – 04:00.

Μπορείς να ελέγξεις αν έχεις νυχτερινό ρεύμα μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ (ΕΔΩ) με τον αριθμό παροχής σου, από τον λογαριασμό ρεύματος όπου αναγράφεται ένδειξη «Ν» και ξεχωριστή χρέωση, από τον μετρητή όπου υπάρχει διπλή ένδειξη κατανάλωσης ή μέσω του παρόχου ενέργειας.

Η μετάβαση στο νέο ωράριο γίνεται αυτόματα για τους περισσότερους καταναλωτές, όμως περίπου 150.000 χρήστες με παλαιούς μετρητές δεν εντάσσονται αυτόματα και χρειάζεται αντικατάσταση μετρητή μέσω ΔΕΔΔΗΕ χωρίς κόστος.

Η αίτηση για νυχτερινό ρεύμα μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ (ΕΔΩ) είτε τηλεφωνικά στο 800 400 4000.

Για την αίτηση απαιτούνται μόνο το ΑΦΜ του συμβαλλόμενου και ο αριθμός παροχής, ενώ η βασική χρέωση για την ενεργοποίηση του νυχτερινού ρεύματος ανέρχεται περίπου σε 34 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανά περίπτωση μετά από τεχνικό έλεγχο στον χώρο εγκατάστασης.

Σημειώνεται πως το ύψος της έκπτωσης στο νυχτερινό ρεύμα δεν είναι ενιαίο, καθώς διαφέρει ανά προμηθευτή και τιμολογιακό πρόγραμμα, με κάθε εταιρεία ενέργειας να εφαρμόζει διαφορετική πολιτική χρεώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο 19 Μαϊος 2026
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος 20 Μαϊος 2026
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος

Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ

«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά

ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα