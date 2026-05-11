11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
ΚΟΣΜΟΣ
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 13:03

Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός

Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 11/05/2026 - 08:06
Υπάρχει κάτι εξαιρετικά προκλητικό στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει τη δημόσια ατζέντα κάθε φορά που η πραγματικότητα γίνεται ασφυκτική.

Τι τελευταίες ημέρες, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση, στο άρθρο 16, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο και σε έναν νέο κύκλο θεσμικών εξαγγελιών που παρουσιάζονται ως «μεταρρυθμιστική επανάσταση».

Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως, η πραγματική Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με αριθμούς που θυμίζουν τις πιο σκοτεινές περιόδους της κρίσης.

Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4%, από 3,9% τον Μάρτιο και μόλις 2,5% τον Ιανουάριο.

Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, η ακρίβεια επέστρεψε με βίαιο τρόπο. Η στέγαση αυξήθηκε κατά 13,8%. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,6%. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 14%. Το φυσικό αέριο κατά 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε κατά 53,2%. Το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε κατά 32,4%. Η βενζίνη κατά 17,1%. Τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 4,4%. Το μοσχάρι κατά 19,2%. Τα φρούτα κατά 7,5%. Τα λαχανικά κατά 7,1%. Ο καφές κατά 7,9%.

Με απλά λόγια η ζωή έγινε ακριβότερη. Και ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης; Να ανοίξει μια συζήτηση για το Σύνταγμα. Να παράξει πολιτικό θόρυβο. Να δημιουργήσει μια εικόνα «μεγάλων αλλαγών» ώστε να μη συζητείται το προφανές, πως ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά δεν βγάζουν τον μήνα.

Την ίδια ώρα παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως κοινωνική πολιτική η αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και η μείωση του ορίου οφειλών στα 5.000 ευρώ. Δηλαδή τι ακριβώς πανηγυρίζουν;

Ότι πλέον ακόμα περισσότεροι πολίτες βρίσκονται τόσο κοντά στην οικονομική κατάρρευση ώστε χρειάζονται «ρυθμίσεις επιβίωσης»; Ότι η πρώτη κατοικία παραμένει εκτεθειμένη ενώ τα funds συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα; Ότι πλέον ακόμα περισσότεροι πολίτες βρίσκονται τόσο κοντά στην οικονομική κατάρρευση ώστε χρειάζονται «ρυθμίσεις επιβίωσης»;

Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος της αντίφασης. Οι αρρύθμιστες οφειλές να φτάνουν τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν το 2025 συνολικά κέρδη που ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μιλά για «σταθερότητα». Ποια σταθερότητα ακριβώς; Του εργαζόμενου που βλέπει τον μισθό του να εξαφανίζεται μέχρι τις 15 του μήνα; Του νέου ζευγαριού που δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι; Του συνταξιούχου που κόβει βασικές ανάγκες για να πληρώσει λογαριασμούς; Των ανθρώπων που εξακολουθούν να χάνουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και τα funds που θησαυρίζουν;

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ήδη τη φθορά και στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μεγαλώνει. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος των συνεχών αντιπερισπασμών.

Η φτώχεια, όμως, δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες και εξαγγελίες για συνταγματικές αλλαγές. Και η κοινωνία δεν πείθεται πλέον ότι όλα πηγαίνουν καλά όταν η καθημερινότητά της λέει ακριβώς το αντίθετο. Και δείχνει με κάθε τρόπο πως απαιτείται άμεσα Αρχή φόρμας

πολιτική αλλαγή, που να αντιλαμβάνεται ότι η σταθερότητα δεν είναι η παραμονή μιας παρέας στην εξουσία, αλλά η αξιοπρέπεια του πολίτη.

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας 08 Μαϊος 2026
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας 08 Μαϊος 2026

Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»

Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα