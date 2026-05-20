Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων για το Κλίμα και τη Φύση της Γαλλίας, κα Monique Barbut.

Η επίσκεψη του κ. Παπασταύρου είναι σε συνέχεια της συνάντησης, που είχε ο Γάλλος Πρόεδρος, κ. Εμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα στις 24 Απριλίου, κατά την οποία υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες για την ενίσχυση των σχέσεων των δυο κρατών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο Υπουργών στο Παρίσι, θα βρεθούν η στενότερη συνεργασία σε επίπεδο Συμβουλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των θαλασσών και της βιοποικιλότητας καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο των δασών, στο οποίο ήδη Ελλάδα-Γαλλία έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας.

Τον κ. Παπασταύρου θα συνοδεύσει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης.