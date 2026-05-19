Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 19/05/2026 - 08:03
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας, χθες Δευτέρα 18/5, στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, επιχείρησε να εκπέμψει ένα μήνυμα σταθερότητας για τον ελληνικό τουρισμό μέσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση» για τον κλάδο, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς, ακόμη και να ωφεληθεί σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας από τις ανακατατάξεις στην περιοχή.

Η εικόνα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός βασίζεται στα υψηλά επίπεδα αφίξεων και εσόδων των τελευταίων ετών. Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που δυσκολεύουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα αφορά τις συνθήκες εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση. Παρά την αυξημένη ζήτηση προσωπικού, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία των κλαδικών φορέων, οι κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση ξεπερνούν τις 80.000, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και κοντά στις 90.000 θέσεις για τη φετινή σεζόν.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως καμαριέρες, μάγειρες, σερβιτόροι, λαντζέρηδες και προσωπικό υποδοχής.

Το πρόβλημα δεν φαίνεται να συνδέεται μόνο με την έλλειψη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, αλλά και με τις ίδιες τις συνθήκες απασχόλησης.

Τα εποχικά χαρακτηριστικά της εργασίας, τα αυξημένα ωράρια κατά τη θερινή περίοδο, οι δυσκολίες στέγασης σε τουριστικές περιοχές και οι σχετικά χαμηλές αποδοχές σε σχέση με το κόστος ζωής λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς εργαζόμενους.

Ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη δημιουργίας υποδομών στέγασης για εργαζόμενους σε περιοχές με έντονη τουριστική πίεση, παραδοχή που δείχνει ότι το πρόβλημα έχει πλέον άμεση επίδραση στη λειτουργία της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Παρά τη συνολική αύξηση του τουριστικού τζίρου, αρκετές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να πιέζονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, τις οφειλές της προηγούμενης περιόδου και τη φορολογική επιβάρυνση.

Τα στοιχεία για τα λουκέτα δείχνουν ότι η εικόνα στην πραγματική οικονομία απέχει από το συνολικό αφήγημα της ανάπτυξης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις αρχές του 2026, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 83,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις περισσότερες να αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στην εστίαση, παρά την αύξηση των τουριστικών αφίξεων, καταγράφεται πτώση τζίρου σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, γεγονός που δείχνει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισόρροπα στην αγορά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προστίθεται πλέον και η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή επηρεάζουν ήδη την παγκόσμια οικονομία, τις τιμές της ενέργειας και τις μεταφορές. Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, οι επιπτώσεις αυτές θα αποτυπωθούν σταδιακά και στον τουρισμό, ιδιαίτερα αν η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, που όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς και δεν θέλει να το αποδεχτεί γιατί του χαλάει το αφήγημα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σημερινή συγκυρία αναδεικνύει και ένα πιο δομικό ζήτημα: κατά πόσο η ελληνική οικονομία παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από έναν κλάδο που επηρεάζεται άμεσα από διεθνείς εξελίξεις και γεωπολιτικές κρίσεις.

Η συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού δεν αφορά μόνο τις αφίξεις ή τα έσοδα. Αφορά επίσης τις εργασιακές συνθήκες, τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, τη δυνατότητα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνολικά το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέγει η χώρα για τα επόμενα χρόνια.

Με μόνο βέβαιο ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί «ευκαιρία» για τίποτα και για κανέναν.

