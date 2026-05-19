Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) συνεχίζει δυναμικά την πανελλαδική του δράση, θέτοντας υψηλούς στόχους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της πολιτικής προστασίας στους δήμους-μέλη του. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε νέα περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, με σταθμούς στους Δήμους Σιντικής, Αλμωπίας και Πολυγύρου, από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Δικτύου για άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δήμων, φορέων και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιοχής, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση κοινών δράσεων για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών κινδύνων.

Κατά τις επισκέψεις στους Δήμους Σιντικής και Αλμωπίας πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα «Πολιτική Προστασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπό τον συντονισμό των Δημάρχων Γιώργου Τάτσιου και Νίκου Παρούτογλου, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δικτύου, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, με το Ελ.Δ.Α.Π. να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των δήμων. Ειδικότερα, το Δίκτυο παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενισχύει τη δικτύωση μέσω κοινών δράσεων και συναντήσεων εργασίας και συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών των Κέντρων όσο και στην ανάπτυξη μηχανισμών διαδημοτικής συνεργασίας για την από κοινού αξιοποίηση μέσων και πόρων.

Παράλληλα, το Δίκτυο προωθεί την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης.

Η περιοδεία κορυφώθηκε στις 15 Μαΐου με τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελ.Δ.Α.Π. στον Δήμο Πολυγύρου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και η υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου & Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, καθώς και οι Δήμαρχοι Γιάννης Μαλανδράκης (Πλατανιά), Γιώργος Μανώλης (Τεμπών) και Ηρακλής Λειβαδιώτης (Κασσάνδρας). Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε ειδική παρέμβαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν η ομιλία της Δρ. Δάφνης Παρλιάρη με θέμα «Από την έρευνα του διαστήματος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα: Ο Χολομώντας ως πρότυπο ανθεκτικότητας», καθώς και η επίδειξη άσκησης πολιτικής προστασίας και πυρασφάλειας από τον Δήμο Πολυγύρου και τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής, με χρήση drone και σύγχρονων τεχνολογιών επιτήρησης.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πυροφυλάκιο του Προφήτη Ηλία στον Βάβδο, όπου παρουσιάστηκε το νέο σύστημα αντιπυρικής επιτήρησης με drone, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος της Κεντρικής Χαλκιδικής, και ενισχύει σημαντικά την πρόληψη και την έγκαιρη επέμβαση.

Με τις δράσεις αυτές, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως συντονιστή του Ελληνικού Κόμβου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Greek Adaptation Hub) και ως στρατηγικού εταίρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προωθώντας συντονισμένες πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.