Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας

Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 15:14
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) συνεχίζει δυναμικά την πανελλαδική του δράση, θέτοντας υψηλούς στόχους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της πολιτικής προστασίας στους δήμους-μέλη του. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε νέα περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, με σταθμούς στους Δήμους Σιντικής, Αλμωπίας και Πολυγύρου, από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2026.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Δικτύου για άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δήμων, φορέων και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιοχής, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση κοινών δράσεων για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών κινδύνων.

Κατά τις επισκέψεις στους Δήμους Σιντικής και Αλμωπίας πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα «Πολιτική Προστασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπό τον συντονισμό των Δημάρχων Γιώργου Τάτσιου και Νίκου Παρούτογλου, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δικτύου, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, με το Ελ.Δ.Α.Π. να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των δήμων. Ειδικότερα, το Δίκτυο παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενισχύει τη δικτύωση μέσω κοινών δράσεων και συναντήσεων εργασίας και συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών των Κέντρων όσο και στην ανάπτυξη μηχανισμών διαδημοτικής συνεργασίας για την από κοινού αξιοποίηση μέσων και πόρων.

Παράλληλα, το Δίκτυο προωθεί την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης.

Η περιοδεία κορυφώθηκε στις 15 Μαΐου με τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελ.Δ.Α.Π. στον Δήμο Πολυγύρου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και η υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου & Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, καθώς και οι Δήμαρχοι Γιάννης Μαλανδράκης (Πλατανιά), Γιώργος Μανώλης (Τεμπών) και Ηρακλής Λειβαδιώτης (Κασσάνδρας). Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε ειδική παρέμβαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν η ομιλία της Δρ. Δάφνης Παρλιάρη με θέμα «Από την έρευνα του διαστήματος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα: Ο Χολομώντας ως πρότυπο ανθεκτικότητας», καθώς και η επίδειξη άσκησης πολιτικής προστασίας και πυρασφάλειας από τον Δήμο Πολυγύρου και τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής, με χρήση drone και σύγχρονων τεχνολογιών επιτήρησης.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πυροφυλάκιο του Προφήτη Ηλία στον Βάβδο, όπου παρουσιάστηκε το νέο σύστημα αντιπυρικής επιτήρησης με drone, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος της Κεντρικής Χαλκιδικής, και ενισχύει σημαντικά την πρόληψη και την έγκαιρη επέμβαση.
Με τις δράσεις αυτές, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως συντονιστή του Ελληνικού Κόμβου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Greek Adaptation Hub) και ως στρατηγικού εταίρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προωθώντας συντονισμένες πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

