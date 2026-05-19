ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), θεσμικός εκπρόσωπος της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου, κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο ΣΕΠΑΝ θα συνδράμει την ΕΝ.Π.Ε. και μέσω αυτής τις Περιφέρειες – μέλη της, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Κυκλική Οικονομία και την επιτάχυνση της μετάβασης προς αυτή, με μετρήσιμα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προχωρήσουν σε σειρά δράσεων και ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Δημιουργία ομάδων εργασίας για την ενίσχυση του έργου των Περιφερειών και την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στις έδρες των Περιφερειών για την ανάδειξη των ωφελειών της Κυκλικής Οικονομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων και θεματικών εκδηλώσεων.

Κοινές διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης για τα οφέλη στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Η Κυκλική Οικονομία δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική προσέγγιση του μέλλοντος, αλλά μια αναγκαία και ώριμη επιλογή για το παρόν και οι Περιφέρειες της πατρίδας μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Με τη συνεργασία της ΕΝ.Π.Ε. με τον ΣΕΠΑΝ, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο. Ενώνοντας δυνάμεις με σχέδιο και αναπτύσσοντας συνεργασίες με περιεχόμενο, μπορούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση, να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας πραγματικό όφελος για τους πολίτες».

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κυρία Λένα Μπέλση δήλωσε:

«Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μια μεγάλη εθνική ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας μοντέλου. Με τη στρατηγική συνεργασία μας με την ΕΝ.Π.Ε. ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στις Περιφέρειες της χώρας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να επενδύσει, να καινοτομήσει και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη δημιουργία ουσιαστικού οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες».