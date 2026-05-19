Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 12:35
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), θεσμικός εκπρόσωπος της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου, κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο ΣΕΠΑΝ θα συνδράμει την ΕΝ.Π.Ε. και μέσω αυτής τις Περιφέρειες – μέλη της, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Κυκλική Οικονομία και την επιτάχυνση της μετάβασης προς αυτή, με μετρήσιμα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προχωρήσουν σε σειρά δράσεων και ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία ομάδων εργασίας για την ενίσχυση του έργου των Περιφερειών και την εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στις έδρες των Περιφερειών για την ανάδειξη των ωφελειών της Κυκλικής Οικονομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων και θεματικών εκδηλώσεων.
  • Κοινές διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης για τα οφέλη στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.
  • Διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Η Κυκλική Οικονομία δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική προσέγγιση του μέλλοντος, αλλά μια αναγκαία και ώριμη επιλογή για το παρόν και οι Περιφέρειες της πατρίδας μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης. Με τη συνεργασία της ΕΝ.Π.Ε. με τον ΣΕΠΑΝ, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο. Ενώνοντας δυνάμεις με σχέδιο και αναπτύσσοντας συνεργασίες με περιεχόμενο, μπορούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση, να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας πραγματικό όφελος για τους πολίτες».

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ κυρία Λένα Μπέλση δήλωσε:

«Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μια μεγάλη εθνική ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας μοντέλου. Με τη στρατηγική συνεργασία μας με την ΕΝ.Π.Ε. ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στις Περιφέρειες της χώρας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να επενδύσει, να καινοτομήσει και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη δημιουργία ουσιαστικού οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες».

Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας

11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας

