Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια

Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 09:13
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον τραγικό θάνατο του 52χρονου συναδέλφου εργαζόμενου στον ΔΕΔΔΗΕ, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση εργασιών σε υποσταθμό στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Η απώλεια ενός ακόμη εργαζόμενου εν ώρα εργασίας βυθίζει στο πένθος την οικογένεια του ΔΕΔΔΗΕ, τους τεχνικούς, τα συνεργεία, τους συναδέλφους του και συνολικά τον κόσμο της εργασίας στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου, στην οποία εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Την ίδια στιγμή, όμως, η νέα αυτή τραγωδία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν έναν εξαιρετικά απαιτητικό, σύνθετο και επικίνδυνο χώρο εργασίας. Η εργασία σε αυτά προϋποθέτει επαρκή στελέχωση, εμπειρία, τεχνογνωσία, συνεχή εκπαίδευση, αυστηρή τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και τις δέουσες ώρες ανάπαυσης του προσωπικού.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το πάγωμα των προσλήψεων από το 2011 και για πολλά χρόνια μετά, δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στις τάξεις του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. Δεν χάθηκαν μόνο αριθμοί εργαζομένων. Χάθηκε πολύτιμη εμπειρία, πρακτική γνώση, τεχνική συνέχεια και μεταβίβαση τεχνογνωσίας από γενιά σε γενιά τεχνικών. Αυτή η απώλεια δεν αναπληρώνεται εύκολα ούτε γρήγορα.
Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας, η πίεση για άμεση αποκατάσταση βλαβών και η διαρκής καταπόνηση των συνεργείων δημιουργούν συνθήκες σοβαρά αυξημένου κινδύνου. Όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται καθημερινά απέναντι σε δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, σε υποσταθμούς, σε βλάβες, σε έκτακτα περιστατικά και σε δύσκολες καιρικές ή επιχειρησιακές συνθήκες, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απλή τυπική διαδικασία. Πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα:
• συνεχείς προσλήψεις μόνιμου, ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού,
• επαρκής στελέχωση των συνεργείων,
• διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και εξάσκηση σε θέματα τεχνικής επάρκειας και ασφάλειας,
• αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών,
• σεβασμός στα ωράρια και στις αναγκαίες ώρες ανάπαυσης,
• ουσιαστικός έλεγχος των συνθηκών εργασίας στο πεδίο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η στελέχωση των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων και των κρίσιμων θέσεων ευθύνης. Οι θέσεις αυτές δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως απλές διοικητικές τοποθετήσεις και δεν μπορεί να καλύπτονται από πρόσωπα άσχετα με το αντικείμενο των δικτύων ή προερχόμενα από χώρους αλλότριους προς την καθημερινή πραγματικότητα της τεχνικής εργασίας στον ηλεκτρισμό. Οι τεχνικές Γενικές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να στελεχωθούν άμεσα, σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο, από έμπειρα στελέχη, προερχόμενα από τα σπλάχνα της εταιρείας, με βαθιά γνώση του πεδίου, των συνεργείων, των υποσταθμών, των δικτύων, των διαδικασιών ασφαλείας και των πραγματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθημερινά. Η τεχνική διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί γνώση, συνέχεια, εμπειρία και σεβασμό στην εργασία των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Η εμπειρία στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποκτάται θεωρητικά ούτε μεταφέρεται μηχανιστικά από άλλους χώρους. Καλλιεργείται και συσσωρεύεται μόνο μέσα στους κόλπους του ΔΕΔΔΗΕ, του Διαχειριστή που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα. Είναι γνώση πεδίου, γνώση συνεργείων, υποσταθμών, γραμμών, βλαβών, διαδικασιών ασφαλείας και πραγματικών κινδύνων.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του θανατηφόρου δυστυχήματος. Η διερεύνηση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική, σε βάθος και να οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και μέτρα, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.
Η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας, της Διοίκησης και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, κάθε συνάδελφος που φεύγει για τη δουλειά πρέπει να επιστρέφει ασφαλής στο σπίτι του.

Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
