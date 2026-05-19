Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 14.05.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής και σύμφωνα με την υποπ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291, ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/01.12.2020) και παρ.8 του άρθρου 5 του ν.4951/2022, αναρτάται ο Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έως την 30η Απριλίου 2026.

Σε περίπτωση ενστάσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την ένστασή τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤA ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΠΣ