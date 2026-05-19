Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Πράσινο φως σε κρατική ενίσχυση ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνοντας το νέο καθεστώς μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για την περίοδο 2024-2026.

Το νέο σχήμα προβλέπει μειώσεις στις χρεώσεις του τέλους υπέρ ΑΠΕ από 75% έως και 85% για επιλέξιμες βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως αλουμίνιο, χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες και χαρτοβιομηχανίες.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων αυτών σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Επιλέξιμες για την εφαρμογή του μέτρου είναι οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως αλουμίνιο, χαρτοβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργεία κλπ.

Σημειώνεται ότι η νέα απόφαση της Κομισιόν αντικαθιστά προηγούμενο παρόμοιο καθεστώς, το οποίο είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2018.

Με το νέο καθεστώς, το ΕΤΜΕΑΡ για τις επιλέξιμες βιομηχανίες θα μειωθεί κατά 75% και 85%, ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης των βιομηχανιών αυτών στον κίνδυνο μετεγκατάστασης. Η μείωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση χαμηλότερη από 0,5 ευρώ/MWh., ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης ή να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές απαλλαγμένες από το διοξείδιο του άνθρακα.

Η νέα απόφαση προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης επιβαρύνσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είχαν ωφεληθεί από το προηγούμενο καθεστώς αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες βάσει του νέου κανονισμού.

Μέχρι σήμερα το ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή το τέλος υπέρ των ΑΠΕ που πληρώνει το σύνολο των καταναλωτών, χρεώνεται στις επιχειρήσεις με βάση την τάση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν καταναλωτές στην ΥΤ που πληρώνουν το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ της βιομηχανίας ύψους 2,55 ευρώ/MWh, ενώ θα έπρεπε να πληρώνουν 17 ευρώ/MWh, καθώς δεν είναι επιλέξιμοι, όπως και επιχειρήσεις στη Μέση Τάση, για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ, που πληρώνουν μέχρι και σήμερα 8,78 ευρώ/MWh ενώ έπρεπε να πληρώνουν 17 ευρώ/MWh.

Πάντως επί του παρόντος ο ΔΑΠΕΕΠ δεν φαίνεται ότι θα ζητήσει από τις μη δικαιούχες επιχειρήσεις την αναδρομική καταβολή των ποσών της διαφοράς που προκύπτει.

Η εφαρμογή του νέου καθεστώτος για τις επιλέξιμες ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Υψηλή και Μέση Τάση εκτιμάται ότι θα τους αποφέρει συνολικό όφελος περί τα 17 εκατ. ευρώ/ετησίως, καθώς η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ την περίοδο 2024-2026 ήταν 2,47 ευρώ/MWh στην Υψηλή Τάση και 8,78 ευρώ/MWh στη Μέση Τάση.

Δικαιούχες είναι ο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»). Το νέος καθεστώς, όπως σημειώνει η Επιτροπή στην απόφασή της, είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Πάντως φαίνεται ότι εκτός του μέτρου του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ μένουν κάποιες βιομηχανίες για τα έτη 2022 και 2023 αφού η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο τα έτη 2024-2026. Και ως εκ τούτου αφήνει εκτός το 2023, όπως και τα ποσά που οφείλονται κυρίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της Μέσης Τάσης για το 2022.