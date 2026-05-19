ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
Άννα Διανά
Τρίτη, 19/05/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Πράσινο φως σε κρατική ενίσχυση ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνοντας το νέο καθεστώς μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για την περίοδο 2024-2026.

Το νέο σχήμα προβλέπει μειώσεις στις χρεώσεις του τέλους υπέρ ΑΠΕ από 75% έως και 85% για επιλέξιμες βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως αλουμίνιο, χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες και χαρτοβιομηχανίες.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων αυτών σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Επιλέξιμες για την εφαρμογή του μέτρου είναι οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως αλουμίνιο, χαρτοβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργεία κλπ.

Σημειώνεται ότι η νέα απόφαση της Κομισιόν αντικαθιστά προηγούμενο παρόμοιο καθεστώς, το οποίο είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2018.

Με το νέο καθεστώς, το ΕΤΜΕΑΡ για τις επιλέξιμες βιομηχανίες θα μειωθεί κατά 75% και 85%, ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης των βιομηχανιών αυτών στον κίνδυνο μετεγκατάστασης. Η μείωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση χαμηλότερη από 0,5 ευρώ/MWh., ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης ή να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές απαλλαγμένες από το διοξείδιο του άνθρακα.

Η νέα απόφαση προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης επιβαρύνσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είχαν ωφεληθεί από το προηγούμενο καθεστώς αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες βάσει του νέου κανονισμού.

Μέχρι σήμερα το ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή το τέλος υπέρ των ΑΠΕ που πληρώνει το σύνολο των καταναλωτών, χρεώνεται στις επιχειρήσεις με βάση την τάση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν καταναλωτές στην ΥΤ που πληρώνουν το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ της βιομηχανίας ύψους 2,55 ευρώ/MWh, ενώ θα έπρεπε να πληρώνουν 17 ευρώ/MWh, καθώς δεν είναι επιλέξιμοι, όπως και επιχειρήσεις στη Μέση Τάση, για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ, που πληρώνουν μέχρι και σήμερα 8,78 ευρώ/MWh ενώ έπρεπε να πληρώνουν 17 ευρώ/MWh.

Πάντως επί του παρόντος ο ΔΑΠΕΕΠ δεν φαίνεται ότι θα ζητήσει από τις μη δικαιούχες επιχειρήσεις την αναδρομική καταβολή των ποσών της διαφοράς που προκύπτει.

Η εφαρμογή του νέου καθεστώτος για τις επιλέξιμες ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Υψηλή και Μέση Τάση εκτιμάται ότι θα τους αποφέρει συνολικό όφελος περί τα 17 εκατ. ευρώ/ετησίως, καθώς η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ την περίοδο 2024-2026 ήταν 2,47 ευρώ/MWh στην Υψηλή Τάση και 8,78 ευρώ/MWh στη Μέση Τάση.

Δικαιούχες είναι ο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»). Το νέος καθεστώς, όπως σημειώνει η Επιτροπή στην απόφασή της, είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Πάντως φαίνεται ότι εκτός του μέτρου του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ μένουν κάποιες βιομηχανίες για τα έτη 2022 και 2023 αφού η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο τα έτη 2024-2026. Και ως εκ τούτου αφήνει εκτός το 2023, όπως και τα ποσά που οφείλονται κυρίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της Μέσης Τάσης για το 2022.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ 19 Μαϊος 2026
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική 19 Μαϊος 2026
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ