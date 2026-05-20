Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 06:46
Προστατεύστε το κλιματιστικό σας, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τον πλανήτη με τις παρακάτω συμβουλές.

Το καλοκαίρι η χρήση του κλιματιστικού αυξάνεται σημαντικά και μαζί της ανεβαίνει και η κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι. Το air condition γίνεται συνήθως η πιο ενεργοβόρα συσκευή, ειδικά όταν λειτουργεί πολλές ώρες μέσα στην ημέρα ή όταν έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Η κατανάλωση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο ζεστό είναι το περιβάλλον, αλλά και από το πώς χρησιμοποιούμε το σύστημα ψύξης. Όσο πιο χαμηλά βάζει κάποιος τον θερμοστάτη, τόσο περισσότερο δουλεύει η συσκευή για να διατηρήσει τη διαφορά θερμοκρασίας, αυξάνοντας την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, παράγοντες όπως το καθάρισμα του φίλτρου και η μόνωση του χώρου παίζουν επίσης ρόλο στην απόδοση και στην κατανάλωση.

Γιατί δεν πρέπει να «κατεβάζετε στο τέρμα» τον θερμοστάτη σας

Υπάρχουν αρκετοί βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει ποτέ να κατεβάζετε υπερβολικά τον θερμοστάτη για να δροσίσετε το σπίτι σας.

Ο πρώτος, σύμφωνα με τη Jennifer Amann, συνεργάτιδα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού American Council for an Energy-Efficient Economy, είναι ότι «δεν πρόκειται να δροσίσει το σπίτι σας γρηγορότερα». Ο Shichao Liu, καθηγητής αρχιτεκτονικής μηχανικής στο Worcester Polytechnic Institute στη Μασαχουσέτη, ενισχύει την παραπάνω θέση, εξηγώντας: «Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν βάλω τον θερμοστάτη στους 15, θα έχω περισσότερη ψύξη από ό,τι στους 21, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Παίρνεις την ίδια ποσότητα ψύξης».

Επιπλέον, κάθε σύστημα κλιματισμού έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα ψύξης. Αν ρυθμίσετε τον θερμοστάτη σε θερμοκρασία πέρα από αυτή τη δυνατότητα, το σύστημα απλώς θα λειτουργεί συνεχώς προσπαθώντας να την πετύχει. Αυτό επιβαρύνει άσκοπα το κλιματιστικό σας, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Η συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού καταναλώνει φυσικά πολλαπλάσια ενέργεια. Αυτό βλάπτει τον πλανήτη και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα: Όταν όλοι χρησιμοποιούν συνεχώς τα κλιματιστικά τους, το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να υπερφορτωθεί και να οδηγηθούμε σε... blackout

Πώς να ρυθμίσετε σωστά τον θερμοστάτη

Όταν ρυθμίζετε τον θερμοστάτη, οι σταδιακές αλλαγές κάνουν μεγάλη διαφορά. Ξεκινήστε ελέγχοντας τη δυνατότητα ψύξης του συστήματός σας καλώντας τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του σπιτιού σας. Αν βρείτε αυτόν τον αριθμό, μην κατεβάζετε ποτέ τη θερμοκρασία κάτω από αυτό το όριο. Αν δεν μπορείτε να το εντοπίσετε, προσπαθήστε να παραμείνετε μεταξύ 21°C και 25°C.

Μια μελέτη του 2014 από το Πανεπιστήμιο της Georgia έδειξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άνετα σε αυτές τις θερμοκρασίες.

Αν μπορείτε, μείνετε στο ανώτερο όριο αυτής της κλίμακας. Ένας από τους συγγραφείς αυτής της μελέτης, ο Thomas Lawrence εξηγεί πως «αν κάποιος είναι στο σπίτι του και πρόκειται να παραμείνει εκεί όλη την ώρα, θα μπορούσε να το ανεβάσει το κλιματιστικό στους 24 ή 25 βαθμούς».

«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν έξω έχει πολύ ζέστη, το να έχεις το εσωτερικό στους 26°C ή και περισσότερο εξακολουθεί για λίγο να είναι ανεκτό».

«Η ρύθμιση του θερμοστάτη λίγο υψηλότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη στήριξη των ηλεκτρικών δικτύων», σημειώνει η Amann.

Ενθαρρύνει δε όσους λείπουν από το σπίτι να ανεβάζουν τον θερμοστάτη κατά 5 ή 10 βαθμούς σε σχέση με όταν είναι παρόντες. Ακόμη κι ένας βαθμός παραπάνω μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 1% ενέργειας.

Όπως λέει: «Αν όλοι όσοι λείπουν από το σπίτι ρυθμίσουν τον θερμοστάτη ώστε να εξοικονομούν τουλάχιστον 5% στην ψύξη τους, αυτό συνολικά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο φορτίο αιχμής».

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 06:46
