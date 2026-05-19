Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04

Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Τρίτη, 19/05/2026 - 08:45
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει σύντομα στην επιστολή που έστειλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αίτημα την προσωρινή επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και στις δαπάνες για την ενεργειακή κρίση - όπως ήδη ισχύει για τις αμυντικές δαπάνες.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, η Επιτροπή απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις επί της ουσίας, καθώς δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως στο αίτημα της Ιταλίας. Ωστόσο κατέστη σαφές ότι, προς το παρόν, η θέση της όσον αφορά τη δημοσιονομική ευελιξία παραμένει αμετάβλητη.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουιβάρι, αρκέστηκε να υπενθυμίσει ότι «σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δίνει έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση της σημαντικής χρηματοδότησης της ΕΕ, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη».

Όπως ανέφερε, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, είχε επισημάνει ότι «περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για ενεργειακές επενδύσεις», μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το NextGeneration EU, η Πολιτική Συνοχής, αλλά και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ενώ περίπου 95 δισεκατομμύρια παραμένουν αδιάθετα.

«Υπάρχουν ακόμη περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κεφάλαια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει ήδη χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις , προκειμένου να στηρίξει επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε υπογραμμίσει ότι η γενική ρήτρα διαφυγής «μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ ή στην ΕΕ στο σύνολό της», προσθέτοντας ότι «ευτυχώς, δε βρισκόμαστε σήμερα σε μια τέτοια κατάσταση».

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι στις 21 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της, οι οποίες σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναμένεται να καταγράφουν επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών στην ευρωζώνη και την ΕΕ, λόγω του νέου ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η διαταραχή των ενεργειακών και εμπορικών ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

