Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει σύντομα στην επιστολή που έστειλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αίτημα την προσωρινή επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και στις δαπάνες για την ενεργειακή κρίση - όπως ήδη ισχύει για τις αμυντικές δαπάνες.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, η Επιτροπή απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις επί της ουσίας, καθώς δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως στο αίτημα της Ιταλίας. Ωστόσο κατέστη σαφές ότι, προς το παρόν, η θέση της όσον αφορά τη δημοσιονομική ευελιξία παραμένει αμετάβλητη.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουιβάρι, αρκέστηκε να υπενθυμίσει ότι «σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δίνει έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση της σημαντικής χρηματοδότησης της ΕΕ, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη».

Όπως ανέφερε, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, είχε επισημάνει ότι «περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για ενεργειακές επενδύσεις», μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το NextGeneration EU, η Πολιτική Συνοχής, αλλά και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ενώ περίπου 95 δισεκατομμύρια παραμένουν αδιάθετα.

«Υπάρχουν ακόμη περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κεφάλαια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει ήδη χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις , προκειμένου να στηρίξει επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε υπογραμμίσει ότι η γενική ρήτρα διαφυγής «μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ ή στην ΕΕ στο σύνολό της», προσθέτοντας ότι «ευτυχώς, δε βρισκόμαστε σήμερα σε μια τέτοια κατάσταση».

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι στις 21 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της, οι οποίες σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναμένεται να καταγράφουν επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών στην ευρωζώνη και την ΕΕ, λόγω του νέου ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η διαταραχή των ενεργειακών και εμπορικών ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.