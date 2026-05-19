Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:

«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Σε επιφυλακή το Λιμενικό μετά τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.