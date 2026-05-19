Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 15:38
Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:

«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Σε επιφυλακή το Λιμενικό μετά τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου

