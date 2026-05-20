ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του “EKO Acropolis Rally” για 6η συνεχόμενη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/05/2026 - 10:15

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων

Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 20/05/2026 - 08:03
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέδειξαν για άλλη μια φορά πως όταν πρόκειται για την προστασία των «δικών μας παιδιών», το Μαξίμου διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά.

Με μια αιφνιδιαστική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε βράδυ, θεσπίζονται διαδικασίες fast track για την ανάκριση και εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, που γεννούν μεγάλα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα τους αλλά και την αποτελεσματικότητα τους στην απονομή «γρήγορης» δικαιοσύνης.

Το τάιμινγκ, φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η ρύθμιση εισάγεται προς ψήφιση αμέσως μετά τα επίσημα αιτήματα για άρση ασυλίας βουλευτών στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και άλλων επιβαρυντικών για την κυβέρνηση υποθέσεων.

Πέραν, όμως, από τις προφανείς πολιτικές μεθοδεύσεις που συνηγορούν σε ένα ακόμη κυβερνητικό «κουκούλωμα», η τροπολογία αυτή αναδίδει μια εντονότατη αντικοινωνική οσμή. Είναι μια ρύθμιση βαθιά προκλητική, που χωρίζει τους Έλληνες σε πατρίκιους και πληβείους.

Το Μαξίμου σπεύδει να προστατεύσει τα πολιτικά του στελέχη, προφασιζόμενο την ανάγκη να μην εμπλέκονται σε «μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες». Για τους υπουργούς και τους βουλευτές, λοιπόν, οι υποθέσεις τους θα εκδικάζονται τάχιστα και κατά.

Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η σπουδή και η «αποτελεσματικότητα» αφορά μόνο την πολιτική ελίτ;

Τι γίνεται με τον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που βρίσκεται απροστάτευτος και εγκλωβισμένος στις συμπληγάδες της ελληνικής Δικαιοσύνης;

Με όλους αυτούς που περιμένουν πάνω από τέσσερα χρόνια για να δουν μια τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση τους;

Ξεχνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πως σύμφωνα με αναλύσεις της περιόδου 2020–2025, το 35–40% των καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατά της Ελλάδας αφορούσαν την παραβίαση του δικαιώματος για «δίκαιη δίκη σε εύλογο χρόνο»;

Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα αποτελούν ένα δομικό καρκίνωμα. Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες για τον νέο δικαστικό χάρτη και το σύστημα JustStat, η καθημερινότητα στα δικαστήρια παραμένει εφιαλτική.

Και οι αιτίες που η κυβέρνηση αρνείται να τις αντιμετωπίσει στη ρίζα τους, είναι γνωστές: τραγική έλλειψη δικαστών και γραμματέων, χαοτική πολυνομία που τροφοδοτεί συνεχείς ενστάσεις, απαρχαιωμένες υποδομές και μια ψηφιοποίηση που προχωρά με ρυθμούς χελώνας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το «όνομα» της ελληνικής Δικαιοσύνης, ειδικότερα επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα στις ευρωπαϊκές εκθέσεις.

Το EU Justice Scoreboard, ο «Πίνακας Αποτελεσμάτων της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» κατατάσσει τη χώρα μας σταθερά στον πάτο της Ευρώπης σε ταχύτητα και ανεξαρτησία.

Η Ελλάδα έχει κατρακυλήσει στην 29η θέση του World Justice Project.

Οι ευρωπαϊκές εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου (Rule of Law 2024 & 2025) «καρφώνουν» την κυβέρνηση.

Το Μαξίμου, όμως, δείχνει καθαρά την απόφαση του να συνεχίσει την ίδια πολιτική, νομοθετώντας ασυλίες και διαδικασίες «εξπρές» για τους δικούς του ανθρώπους, την ώρα που αφήνει τους πολίτες να βουλιάζουν στην δικαστική αβεβαιότητα.

Η Δικαιοσύνη ή είναι ίση για όλους, ή παύει να είναι Δικαιοσύνη και μετατρέπεται σε εργαλείο εξουσίας. Και αυτό ο ελληνικός λαός το ζει στο πετσί του και ήδη δείχνει την έντονη δυσαρέσκεια του.

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό 19 Μαϊος 2026

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό

Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία

Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»

Γιάννης Τριήρης: Και οι κρίνοντες κρίνονται;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και οι κρίνοντες κρίνονται;

Γιάννης Τριήρης: Μάθαμε να αδιαφορούμε και να τα ανεχόμαστε όλα;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μάθαμε να αδιαφορούμε και να τα ανεχόμαστε όλα;

Γιάννης Τριήρης: Ο ανασχηματισμός και οι μπαταχτσήδες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο ανασχηματισμός και οι μπαταχτσήδες