Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
Άννα Διανά
Δευτέρα, 18/05/2026 - 08:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τσιμεντοβιομηχανία και διυλιστήρια οδήγησαν τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών στην Ελλάδα το 2025, σε μια χρονιά όπου το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 5%.

Η νέα έκθεση του Green Tank καταδεικνύει ότι οι δύο μεγαλύτεροι βιομηχανικοί κλάδοι της χώρας βελτίωσαν αισθητά τις επιδόσεις τους, παρά το γεγονός ότι σε άλλους τομείς οι εκπομπές κινήθηκαν ανοδικά.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έκθεση του Green Tank για τις τάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην ΕΕ και την Ελλάδα 2005-2025, στην Ευρώπη οι εκπομπές των τεσσάρων τομέων ΣΕΔΕ (παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, βιομηχανία, αερομεταφορές, ναυτιλία) παρέμειναν σχεδόν στάσιμες με τη μείωση στο 1,7%. Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα οι εκπομπές του τομέα καύσης αυξήθηκαν λόγω ανόδου του ορυκτού αερίου, ενώ η χώρα καταγράφει την υψηλότερη συμβολή στις εκπομπές της ναυτιλίας στην ΕΕ. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση σημειώθηκε στο ανθρακικό αποτύπωμα της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας (-9.2%) και των διυλιστηρίων (-4.6%).

Αναλυτικά η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση της ΕΕ, δύο θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ως προς τη μείωση των εκπομπών από τους τομείς της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και της βιομηχανίας, μεταξύ του 2005 και του 2025 (-62.7%). Συγκριτικά με το 2024, η μείωση ήταν μόλις 1.8%. Παρά τον περαιτέρω περιορισμό του λιγνίτη, οι εκπομπές του τομέα καύσης αυξήθηκαν το 2025, φτάνοντας τους 15.9 εκατ. τόνους, λόγω της μεγάλης ανόδου στη χρήση ορυκτού αερίου. Οι μονάδες αερίου ευθύνονται πλέον για το 55% των εκπομπών του τομέα (8,8 εκατ. τόνοι CO₂). Πρώτη στην ΕΕ-27 στις εκπομπές της ναυτιλίας η Ελλάδα με 15.4 εκατ. τόνους, ποσότητα συγκρίσιμη με τις εκπομπές ολόκληρου του τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (15.9 εκατ. τόνοι).

Η πιο ρυπογόνος εγκατάσταση το 2025 παραμένει ο λιγνιτικός σταθμός του Αγ. Δημητρίου (2.7 εκατ. τόνοι). Ακολούθησαν τρία διυλιστήρια, ενώ στην πέμπτη θέση κατατάχθηκε η πιο νέα μονάδα καύσης ορυκτού αερίου της χώρας (ΘΗΣ Αγ. Νικολάου ΙΙ).

Η μείωση στο ανθρακικό αποτύπωμα 5% μεταξύ 2024 και 2025 σημειώθηκε στο ανθρακικό αποτύπωμα της βιομηχανίας (11.7 εκατ. τόνοι), επίδοση σχεδόν δύο φορές καλύτερη του μέσου όρου της ΕΕ-27 (-2.6%) οφείλεται στην πρόοδο των δύο πιο ρυπογόνων βιομηχανικών κλάδων και ειδικότερα στην τσιμεντοβιομηχανία με την πτώση στο 9,2% και στα διυλιστήρια με την μείωση στο 4,6%. Μεγαλύτερη βελτίωση σημειώθηκε στον κλάδο παραγωγής τσιμέντου που περιόρισε το ανθρακικό του αποτύπωμα κατά 9.2% σε σχέση με το 2024, με αποτέλεσμα να πέσει για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατ. τόνους CO₂.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του The Green Tank, το γεγονός αυτό οφείλεται μερικώς στην ετήσια μείωση κατά 5.6% της παραγωγής τσιμέντου. Ωστόσο, η παραγωγή τσιμέντου το 2025 ήταν μεγαλύτερη από αυτή της περιόδου 2021–2023, έτη που είχαν μεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωμα από το 2025, στοιχείο που υποδηλώνει ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στις βιομηχανικές διεργασίες προκειμένου να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμά τους. Η ποσοστιαία αυτή μείωση των εκπομπών της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας ήταν η 4η υψηλότερη στην ΕΕ-27 πίσω από την αντίστοιχη της Ουγγαρίας (-17.2%) – η οποία όμως έχει μικρή παραγωγή, της Πορτογαλίας (-13.2%) και της Ρουμανίας (-10.8%), οι οποίες έχουν συγκρίσιμα επίπεδα παραγωγής με την Ελλάδα.

Ετήσια μείωση εκπομπών 4.6% πέτυχαν και τα διυλιστήρια που εξέπεμψαν 5.8 εκατ. τόνους το 2025 – η καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας – παρά το γεγονός ότι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2024 σύμφωνα με τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι μικρότεροι βιομηχανικοί κλάδοι της χώρας όπως η ασβεστοποιία (+7.1%) και η παραγωγή αλουμινίου (+1.6%). Επίσης, αθροιστικά, όλοι οι υπόλοιποι βιομηχανικοί τομείς (κεραμοποιία, χαρτοποιία, λιπάσματα κλπ) αύξησαν τις εκπομπές τους κατά 2.6% τον τελευταίο χρόνο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών 14 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη

Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση