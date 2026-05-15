ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 15/05/2026 - 08:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Πεκίνο και ανταλλάσσει χειραψίες με τον Σι Τζινπίνγκ, επισφραγίζοντας την επιστροφή της αμερικανικής διπλωματίας στον απόλυτο ρεαλισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει εγκλωβισμένος στις δικές του στρατηγικές ιδεοληψίες.

Η εικόνα του Αμερικανού Προέδρου να συνομιλεί απευθείας με τον κορυφαίο γεωπολιτικό αντίπαλο της Δύσης μέσα στην καρδιά της Κίνας, γκρεμίζει με πάταγο το αφήγημα των «στεγανών» και των «αποκλεισμών» που με τόσο ζήλο υιοθέτησε το Μαξίμου.

Για την Ουάσιγκτον, η παρουσία στο Πεκίνο είναι εργαλείο ισχύος και προάσπισης συμφερόντων. Για την Αθήνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εξωτερική πολιτική φαίνεται να έχει εκφυλιστεί σε μια παθητική άσκηση υπακοής, με τον πρωθυπουργό να υποδύεται τον τελευταίο πιστό ενός δόγματος που ακόμη και οι εμπνευστές του έχουν πια εγκαταλείψει.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε έναν «μονοδιάστατο» παίκτη, προσκολλημένο σε μια στρατηγική τυφλής ευθυγράμμισης που αγγίζει τα όρια της διπλωματικής αφέλειας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά τον ρόλο του «πιο προβλέψιμου συμμάχου», θεωρώντας προφανώς ότι η αυτοκατάργηση της εθνικής μας αυτονομίας θα εξαργυρωνόταν με προστασία. Αντ’ αυτού, βλέπουμε μια Ελλάδα που έσπασε κάθε γέφυρα με τη Μόσχα και «πάγωσε» τις σχέσεις με το Πεκίνο σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού, την ίδια στιγμή που ο Λευκός Οίκος διαπραγματεύεται απευθείας μαζί τους.

Η προβλεψιμότητα του κ. Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθή πολιτική στάση, είναι η ομολογία ενός ηγέτη που τρέμει την ευθύνη της αυτόνομης στρατηγικής σκέψης και προτιμά την ασφάλεια του «yes man».

Το τίμημα αυτής της πολιτικής αφέλειας το είδαμε με εμφατικό τρόπο στο Ιόνιο. Η υπόθεση με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που έφτασε να απειλεί την εθνική μας ασφάλεια, ανάγκασε τον Νίκο Δένδια να ζητά εξηγήσεις από εκείνους που η κυβέρνηση στηρίζει «χωρίς αστερίσκους». Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της πολιτικής του «δεδομένου». Όταν δηλώνεις προκαταβολικά υποταγμένος, οι άλλοι δεν σε υπολογίζουν ως εταίρο, αλλά σε αντιμετωπίζουν ως ξέφραγο οικόπεδο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αιχμές του Κώστα Καραμανλή, χθες, από την Ξάνθη δεν είναι απλώς ένας ακόμη εσωκομματικός πονοκέφαλος. Είναι ένα ηχηρό ράπισμα στον κυβερνητικό δογματισμό. Ο Καραμανλής έθεσε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων. Διαθέτει η χώρα δική της πυξίδα ή έχει παραδοθεί πλήρως στην ευκολία μιας εξωτερικής πολιτικής που ετεροπροσδιορίζεται από τα κελεύσματα τρίτων;

Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, αλλά δεν είναι κτήμα κανενός πρωθυπουργού για να την μετατρέπει σε δορυφόρο χωρίς φωνή. Το να λειτουργεί η Αθήνα ως ο «πιο πρόθυμος μαθητής» μιας στρατηγικής που οι ίδιοι οι Αμερικανοί αντικαθιστούν με τον σκληρό πραγματισμό, δεν είναι διπλωματία, είναι επικίνδυνος ερασιτεχνισμός.

Όταν ο Τραμπ κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Σι στο Πεκίνο, η Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν έχει το δικαίωμα να παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μονόδρομο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη γεωπολιτική ανυπαρξία.

Υ.Γ.: Μένει τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι δυτικοί μας «σύμμαχοι», και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η Τουρκία προχωρά ψυχρά στη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει, χθες, την οριστικοποίηση του «νόμου-πλαίσιο» που κωδικοποιεί τις ανιστόρητες διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σύντομα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο έχοντας απέναντί του μια Τουρκία που θα έχει καταστήσει την αυθαιρεσία της εσωτερικό δίκαιο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ 14 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές

Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας

Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν