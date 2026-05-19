Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
19/05/2026 - 12:28
Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά
19/05/2026 - 11:30
Επίκαιρη Αλ. Χαρίτση για τις ενεργειακές κοινότητες
19/05/2026 - 11:22
Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23

Η ΕΚΟ Μεγάλος Χορηγός του "EKO Acropolis Rally" για 6η συνεχόμενη χρονιά

Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 11:30
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την ΕΚΟ να δίνει δυναμικά το «παρών» ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος του “EKO Acropolis Rally” για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, οι κορυφαίοι οδηγοί του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) θα αγωνιστούν στις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της χώρας, σε μια διοργάνωση που προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται με σημαντικές αλλαγές και νέες εμπειρίες για το κοινό. H «καρδιά» του Αγώνα μεταφέρεται στο νέο EKO Service Park στο Λουτράκι, ενώ η εμβληματική “EKO Super Special Stage” θα πραγματοποιηθεί στο “The Ellinikon Sports Park”.

Η ΕΚΟ θα δώσει τη δυνατότητα σε τυχερούς καταναλωτές να παρακολουθήσουν από κοντά την “EKO Super Special Stage”, μέσα από διαγωνισμούς με διπλές EKO VIP προσκλήσεις. Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και διαδραστικές ενέργειες στα Experience Booths της ΕΚΟ, τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Λουτράκι, διεκδικώντας συλλεκτικά δώρα!

Επισημαίνεται ότι, εκτός από καύσιμα εγγυημένης ποιότητας και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, η ΕΚΟ προσφέρει στους καταναλωτές και το “EKO Charge&Go”, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα, που είναι Χορηγός Ηλεκτροκίνησης του EKO Acropolis Rally.

Πέρα από τη στήριξη του κορυφαίου διεθνούς αθλητικού θεσμού, η ΕΚΟ αξιοποιεί και φέτος το “EKO Acropolis Rally” για να αναδείξει τη σημασία της Οδικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί καμπάνια ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή», μέσα από θεματικές ταινίες που προωθούν τη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας και την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Motorsport Greece, διοργανώνει ημερίδες Οδικής Ασφάλειας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Επιπλέον, για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του EKO Service Park στο Λουτράκι το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο “EKO Road Safety”, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και σε quiz γνώσεων, ενώ θα μπορούν να δουν από κοντά τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί η Τροχαία κατά τη διενέργεια ελέγχων, όπως αλκοολόμετρα, θορυβόμετρα και ραντάρ μέτρησης της ταχύτητας.

Φέτος μάλιστα, ανάμεσα στα πλούσια δώρα που θα κληρώνονται καθημερινά, η ΕΚΟ προσφέρει στους τυχερούς νικητές τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξειδικευμένα σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης. Με την ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκτιμούν σωστά τις συνθήκες του δρόμου, όπως είναι οι ακραίες και ολισθηρές συνθήκες, καθώς και τις δυνατότητες των αυτοκινήτων που οδηγούν, με στόχο την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Η Διευθύντρια Marketing Εμπορίας ΕΚΟ και bp της HELLENiQ ENERGY, Χριστίνα Μηλιαράκη, δήλωσε: «Η διαχρονική μας παρουσία ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος του EKO Acropolis Rally αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευσή μας να στηρίζουμε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας που προβάλουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αξιοποιούμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού για να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα Οδικής Ασφάλειας και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Στην ΕΚΟ είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους του Αγώνα, τόσο στο εντυπωσιακό EKO Super Special Stage στο Ελληνικό όσο και στις αυθεντικές χωμάτινες Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally».

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
Η ΕΚΟ Παρουσιάζει το Πρώτο ΕΚΟ Flagship Πρατήριο στην Κηφισιά
ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
Η ΕΚΟ διοργανώνει δύο ημερίδες για την Οδική Ασφάλεια σε Ηράκλειο & Χανιά
Η ΕΚΟ Στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η Συνεχόμενη Χρονιά
