Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52

Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 13/05/2026 - 08:12
Η εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν, όπως πάντα, σχολαστικά φιλοτεχνημένη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μάικλ ΜακΓκράθ σε ένα περιβάλλον που πάσχιζε να εκπέμψει θεσμική σοβαρότητα, με την επίσημη ενημέρωση να αναλώνεται σε βερμπαλισμούς περί «θωράκισης της δημοκρατίας» και «καταπολέμησης της παραπληροφόρησης».

Θα μπορούσε να είναι μια τυπική ευρωπαϊκή συνάντηση, αν η ελληνική πραγματικότητα δεν αποκάλυπτε τον κυνισμό αυτών των διακηρύξεων.

Είναι προκλητικό να εμφανίζεται ως προστάτης της ελεύθερης ενημέρωσης μια κυβέρνηση που ταύτισε τις ημέρες της με την πιο σκοτεινή απόπειρα ελέγχου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μέσω της περιβόητης «λίστας Πέτσα».

Εκείνη η περίοδος δεν ήταν απλά ένα επικοινωνιακό ατόπημα, αλλά μια συνειδητή εργαλειοποίηση του δημόσιου χρήματος με στόχο την εξαγορά της σιωπής, την επιβράβευση της υπακοής και την ανταμοιβή της φανατικής υποστήριξης.

Όταν το Μαξίμου αποφάσιζε να χρηματοδοτεί μόνο όσες ιστοσελίδες την εξυμνούσαν και να στραγγαλίζει οικονομικά όσους ασκούσαν κριτική, δεν προστάτευε τη δημοκρατία από την παραπληροφόρηση, αλλά την ίδια την κυβέρνηση από την αλήθεια.

Αυτή η νοοτροπία ιδιοκτησίας του κράτους κορυφώθηκε με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η παρακολούθηση δημοσιογράφων από την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργικού γραφείου δεν επιδέχεται δικαιολογίες περί «αστοχιών» και αποτελεί θεσμική εκτροπή που εκθέτει τη χώρα διεθνώς και αποδεικνύει μια αυταρχική αντίληψη για τη λειτουργία των θεσμών.

Παράλληλα, η ανοχή, αν όχι η ενθάρρυνση, στις εξοντωτικές αγωγές SLAPPs κατά ερευνητών δημοσιογράφων συμπληρώνει το σκηνικό του εκφοβισμού. Η στρατηγική είναι σαφής. Η αλήθεια πρέπει να γίνει οικονομικά ασύμφορη και επαγγελματικά επικίνδυνη.

Οι εξευτελιστικές επιδόσεις της Ελλάδας στις διεθνείς εκθέσεις για την ελευθερία του Τύπου δεν είναι «προπαγάνδα των ξένων», όπως αρέσκεται να ισχυρίζεται το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά το τίμημα μιας πολιτικής που προτιμά τη χειραγώγηση από τη λογοδοσία.

Η ειρωνεία της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο είναι παραπάνω από προφανής. Η κυβέρνηση υποκρίνεται ότι ανησυχεί για τις «εξωτερικές απειλές» κατά των θεσμών, την ίδια στιγμή που οι μεγαλύτερες πληγές στο σώμα της ελληνικής δημοκρατίας ανοίγονται από το ίδιο το εσωτερικό της.

Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από ξένα κέντρα ή fake news, αλλά πρωτίστως από μια εξουσία που λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, που συγκαλύπτει αντί να αποκαλύπτει και που θεωρεί την κριτική εχθρική ενέργεια.

Η θωράκιση του κράτους δικαίου δεν υπηρετείται με κενές περιεχομένου δηλώσεις και όσο κι αν το Μαξίμου επιμένει να επενδύει στην διαστρέβλωση της πραγματικότητας, από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει τοποθετηθεί στη θέση του «ελεγχόμενου».

