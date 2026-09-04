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Εξοικονομώ 2023 και 2025: Νέα όρια δαπανών και «δεύτερη ευκαιρία» για απορριφθείσες αιτήσεις

Εξοικονομώ 2023 και 2025: Νέα όρια δαπανών και «δεύτερη ευκαιρία» για απορριφθείσες αιτήσεις
Άννα Διανά
Παρασκευή, 04/09/2026 - 08:05
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Σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ 2025» φέρνουν νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Οι παρεμβάσεις κινούνται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στο «Εξοικονομώ 2023» αυξάνονται τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανατιμήσεις που έχουν μεσολαβήσει στην αγορά, ενώ στο «Εξοικονομώ 2025» ανοίγει ουσιαστικά μια «δεύτερη ευκαιρία» για αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή δεν εξετάστηκαν εξαιτίας σφαλμάτων της διαδικασίας και χωρίς υπαιτιότητα των αιτούντων. Στην περίπτωση του «Εξοικονομώ 2023» πρόκειται για την έκτη τροποποίηση του προγράμματος, η οποία επικεντρώνεται στα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και στον τρόπο υπολογισμού του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά κατοικία.

Με τις νέες προβλέψεις, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα ακόλουθα τρία όρια:

* 1,2 ευρώ επί την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας,

* 242 ευρώ/τ.μ. επί την επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας, όπως αυτή προκύπτει από το Ε9,

* 24.750 ευρώ συνολικά.

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στα ανώτατα επιλέξιμα κόστη για τις επιμέρους παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Κουφώματα και σκίαση: Καθορίζονται νέα ανώτατα όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το υλικό του πλαισίου και τον συντελεστή θερμοπερατότητας. Ενδεικτικά, τα ανώτατα ποσά φθάνουν στα 605 ευρώ/τ.μ. για παράθυρα αλουμινίου με U<2,0, στα 748 ευρώ/τ.μ. για ξύλινα παράθυρα και στα 374 ευρώ/τ.μ. για παράθυρα PVC.

Θερμομόνωση: Τα ανώτατα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θερμική αντίσταση της παρέμβασης. Για την εξωτερική θερμομόνωση δώματος, για παράδειγμα, το επιλέξιμο κόστος μπορεί να φθάσει στα 67,1 ευρώ/τ.μ., ενώ για εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού ή δαπέδου μπορεί να ανέλθει έως τα 75,9 ευρώ/τ.μ., όταν R>1,8. Συστήματα θέρμανσης και ψύξης: Θεσπίζονται διαφορετικά όρια ανάλογα με τη θερμική ισχύ του συστήματος. Στις αντλίες θερμότητας, για παράδειγμα, τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά ξεκινούν από 7.925,5 ευρώ και φθάνουν έως τα 24.750 ευρώ, ενώ έως το ίδιο ανώτατο ποσό μπορούν να φθάσουν και οι επιλέξιμες δαπάνες για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Παράλληλα, εξακολουθεί να αποτελεί επιλέξιμη παρέμβαση η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, με τα ανώτατα όρια να ξεκινούν από 1.028,5 ευρώ για μη κεντρικό σύστημα και να φθάνουν έως τα 8.349 ευρώ για κεντρικό σύστημα άνω των 600 m³/h. Στα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα ανώτατα ποσά διαμορφώνονται, μεταξύ άλλων, από 1.391,5 έως 2.057 ευρώ για ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα, ενώ προβλέπονται υψηλότερα όρια για ηλιοθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας. Στα ανώτατα όρια των επιλέξιμων παρεμβάσεων μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες που συνδέονται με την εγκατάστασή τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σκαλωσιές, αποξηλώσεις, μικροεργασίες αποκατάστασης, ηλεκτρολογικές εργασίες για αντλίες θερμότητας, σωληνώσεις, καπνοδόχοι, καθώς και άλλα απαιτούμενα υλικά και εργασίες εγκατάστασης.

Διαφορετικού χαρακτήρα είναι οι αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2025», όπου η νέα παρέμβαση αφορά κυρίως τον έλεγχο των αιτήσεων για ενοικιαζόμενες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες και τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Στόχος είναι να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης περιπτώσεων στις οποίες αιτήσεις απορρίφθηκαν ή δεν εξετάστηκαν λόγω λαθών της διαδικασίας και όχι εξαιτίας υπαιτιότητας των αιτούντων.

Πρόκειται για την τρίτη τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος, με την οποία αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των αιτήσεων που αφορούν ενοικιαζόμενες και δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες.

Για τις συγκεκριμένες κατοικίες εφαρμόζεται το καθεστώς ενισχύσεων De Minimis. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει μια επιχείρηση, μαζί με τη συγκεκριμένη ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Για τον λόγο αυτό, ο ωφελούμενος και οι τυχόν συγκύριοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει υπέρβαση του ορίου. Εφόσον από τον έλεγχο, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι ξεπερνιέται το όριο των 300.000 ευρώ, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να προσαρμοστεί προς τα κάτω, ώστε να παραμείνει εντός του επιτρεπόμενου ορίου.

Εάν, αντίθετα, η υπέρβαση του ορίου διαπιστωθεί εκ των υστέρων, προβλέπεται η δυνατότητα έντοκης ανάκτησης της ενίσχυσης.

Η νέα τροποποίηση προβλέπει ακόμη ρητά τη δυνατότητα δημιουργίας Συμπληρωματικών Πινάκων Εγκεκριμένων Αιτήσεων. Σε αυτούς θα μπορούν να ενταχθούν αιτήσεις οι οποίες αδικήθηκαν εξαιτίας σφαλμάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή δεν εξετάστηκαν χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του αιτούντος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επανόρθωσης περιπτώσεων που διαφορετικά θα έμεναν εκτός προγράμματος.

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