Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στη ΔΕΘ: Τολμάς να απαντήσεις «Πόσο για τα μπάζα είσαι;»

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ (Περίπτερο 10, Stand 27) μετατρέπεται σε ένα διαδραστικό παιχνίδι, προσκαλώντας το κοινό σε ένα απόγευμα γεμάτο χιούμορ, δράση και έπαθλα, με επίκεντρο την ανακύκλωση των μπάζων.

Σε ένα ζωντανό και ξεχωριστό «εργοτάξιο» αναμένεται να μετατραπεί το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, σε ρόλο παρουσιαστή, υποδέχεται το κοινό στο παιχνίδι «ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΕΙΣΑΙ;», μια πρωτότυπη δράση που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την ενημέρωση για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), δηλαδή των γνωστών σε όλους μας μπάζων.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό που θα θυμίζει πραγματικό εργοτάξιο, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παίρνει θέση πίσω από τα buzzers για να συντονίσει ένα γρήγορο τουρνουά. Ομάδες των δύο ατόμων θα αναμετρηθούν σε έξυπνες ερωτήσεις για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, αλλά και σε ξεκαρδιστικές πρακτικές δοκιμασίες. Οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμάσουν τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, επιστρατεύοντας ακόμα και τη βοήθεια του κοινού για να αποφύγουν την ήττα και τα αστεία πειράγματα του παρουσιαστή.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους, καθώς το παιχνίδι είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να είναι απόλυτα φιλικό και διασκεδαστικό για μικρούς και μεγάλους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να μάθουν περισσότερα για το περιβάλλον και να διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα από την ΑΝΑΚΕΜ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η ομάδα της ΑΝΑΚΕΜ θα σας περιμένει καθημερινά στο Περίπτερο 10 - Stand 27.