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Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες

Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
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Πέμπτη, 03/09/2026 - 15:33
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Διήμερο Συνέδριο υψηλού επιπέδου για τη Μέση Ανατολή διοργανώνει η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ομάδας και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη.

Το Συνέδριο θα ανοίξει με ομιλία τους ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών José Manuel Albares και η Πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Iratxe García Pérez ενώ θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από την Αμερική, την Ευρώπη καθώς και το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και το Λίβανο.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάλυση των δομικών αλλαγών που έχουν προκύψει στην Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς πριν από τρία χρόνια, τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα, τον πόλεμο στο Ιράν και το Λίβανο, αλλά και την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας.

Στόχος της διήμερης εκδήλωσης είναι η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Μέση Ανατολή που θα βασίζεται στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο αντιπρόεδρος του S&D και επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας (Task Force) για τη Μέση Ανατολή, Γιάννης Μανιάτης με αφορμή τη διοργάνωση της εκδήλωσης δήλωσε:

«Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τα τελευταία τρία χρόνια είναι ραγδαίες, παρόλα αυτά η Ευρώπη είναι πλήρως απούσα, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Τουρκία αυξάνουν την επιρροή τους. Στόχος του Διήμερου Συνεδρίου είναι η ανάλυση της κατάστασης και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής που θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και θα προωθεί την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

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