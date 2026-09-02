ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια στα καύσιμα στραγγαλίζει τα νησιά – Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τη μείωση της φορολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:08
Β. Κικίλιας: Δεν δεχόμαστε το κόστος των πολιτικών στη ναυτιλία να μετακυλιστεί στην κοινωνία και στα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:03
90ή ΔΕΘ: Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία, Έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 χρόνια Μέλλον», 11 θεματικές ενότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 11:31
Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/09/2026 - 11:03
Ο Δήμος Άνδρου προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 10:30
Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 10:00
Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 09:53
ΗΠΑ: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 09:27
Το "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης" της Gastrade στους πέντε φιναλίστ των REGIOSTARS Awards 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/09/2026 - 09:01
ΔΕΗ: Μείωση τιμής στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:46
Δ. Παπαστεργίου και Στ. Καλαφάτης στην Κοζάνη: Υπερυπολογιστής και υδρογόνο αλλάζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 08:41
Γιάννης Τριήρης: Το 3,7% της Eurostat ξεγυμνώνει το «success story» του Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/09/2026 - 08:23
Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:21
Ρεύμα: Πότε ένας απλήρωτος λογαριασμός μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:18
Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Γιατί τα ευρωπαϊκά ψυγεία είναι τόσο μικρότερα από τα αμερικανικά;
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 06:31
Πέντε συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κοντά στις εστίες της κουζίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:51
Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:12
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:55
Στ. Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν’ αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:28
ΕΥΑΘ: Με υδατική νοημοσύνη στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 13:57
Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 13:18
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 12:46
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 11:54
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:36
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:01
Motor Oil: Στρατηγική επένδυση της Motor Oil στην ΑΙ - Απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην Satori Analytics
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 10:39
Β. Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον ΙΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 10:16
Γεραπετρίτης για GSI: Πιθανότατα εντός του 2026 θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 09:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού

Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού
Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 06:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού αποτελεί μία από τις πιο συχνές βλάβες του καλοκαιριού.

Επιστρέφετε στο σπίτι μετά από μια ζεστή ημέρα, ανοίγετε το κλιματιστικό για να δροσιστείτε και ξαφνικά παρατηρείτε μια δυσάρεστη έκπληξη: σταγόνες ή ακόμα και μια μικρή «λίμνη» νερού να τρέχει από την εσωτερική μονάδα στον τοίχο ή το πάτωμά σας.

Τι μπορεί να συμβαίνει

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, ο θερμός αέρας του χώρου περνά από τα στοιχεία του εξατμιστή, όπου ψύχεται. Επειδή ο ψυχρός αέρας συγκρατεί λιγότερη υγρασία, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε νερό, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες διοχετεύεται έξω από το σπίτι.

Όταν όμως παρατηρείται διαρροή στο εσωτερικό, το πρόβλημα συνήθως οφείλεται σε απόφραξη ή ζημιά στο σύστημα αποστράγγισης. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες περιλαμβάνουν:

  • Φραγμένος σωλήνας ή οπή αποστράγγισης: Η σκόνη και τα σωματίδια του αέρα αναμεμειγμένα με το νερό δημιουργούν επικαθίσεις που εμποδίζουν τη ροή.
  • Λανθασμένη κλίση της μονάδας: Αν η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί με ελαφρά κλίση προς τα έξω, το νερό υπερχειλίζει προς το εσωτερικό.
  • Βρώμικο φίλτρο αέρα: Η παρεμπόδιση της ροής του αέρα προκαλεί πάγωμα στα στοιχεία του εξατμιστή. Όταν η συσκευή απενεργοποιείται, ο πάγος λιώνει απότομα και η λεκάνη συλλογής υπερχειλίζει.
  • Διαρροή ψυκτικού υγρού: Μειωμένη ποσότητα φρέον οδηγεί επίσης σε δημιουργία πάγου, απαιτώντας όμως τεχνική υποστήριξη.

Τι πρέπει να κάνετε

Μόλις εντοπίσετε διαρροή, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Εάν παρατηρήσετε στρώμα πάγου στα στοιχεία, αφήστε το να λιώσει εντελώς σε έναν κουβά ή μια λεκάνη.

Στη συνέχεια, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα, καθώς αυτό αρκεί συχνά για να λύσει το πρόβλημα. Με μια λεπτή βελόνα ή ένα κατσαβίδι, ελέγξτε και καθαρίστε την οπή αποστράγγισης και το σωληνάκι συμπυκνωμάτων από τυχόν εμπόδια.

Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διατηρεί την απαιτούμενη εξωτερική κλίση. Αν η λεκάνη συλλογής εμφανίζει φθορές ή ρωγμές, μπορείτε να την επισκευάσετε προσωρινά με στόκο εποξειδικής ρητίνης ή να προχωρήσετε σε αντικατάστασή της.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 06:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ 01 Σεπτεμβρίου 2026
Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ 02 Σεπτεμβρίου 2026
Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να καθαρίσετε σωστά το κλιματιστικό για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να καθαρίσετε σωστά το κλιματιστικό για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος

Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα

Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό

Τι κάνει το κουμπί «Dry» στο κλιματιστικό: Πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι κάνει το κουμπί «Dry» στο κλιματιστικό: Πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε

Κλιματιστικό: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ειδικοί μετά από έναν καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματιστικό: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ειδικοί μετά από έναν καύσωνα

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό