Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού

Η διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού αποτελεί μία από τις πιο συχνές βλάβες του καλοκαιριού.

Επιστρέφετε στο σπίτι μετά από μια ζεστή ημέρα, ανοίγετε το κλιματιστικό για να δροσιστείτε και ξαφνικά παρατηρείτε μια δυσάρεστη έκπληξη: σταγόνες ή ακόμα και μια μικρή «λίμνη» νερού να τρέχει από την εσωτερική μονάδα στον τοίχο ή το πάτωμά σας.

Τι μπορεί να συμβαίνει

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, ο θερμός αέρας του χώρου περνά από τα στοιχεία του εξατμιστή, όπου ψύχεται. Επειδή ο ψυχρός αέρας συγκρατεί λιγότερη υγρασία, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε νερό, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες διοχετεύεται έξω από το σπίτι.

Όταν όμως παρατηρείται διαρροή στο εσωτερικό, το πρόβλημα συνήθως οφείλεται σε απόφραξη ή ζημιά στο σύστημα αποστράγγισης. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες περιλαμβάνουν:

Φραγμένος σωλήνας ή οπή αποστράγγισης: Η σκόνη και τα σωματίδια του αέρα αναμεμειγμένα με το νερό δημιουργούν επικαθίσεις που εμποδίζουν τη ροή.

Η σκόνη και τα σωματίδια του αέρα αναμεμειγμένα με το νερό δημιουργούν επικαθίσεις που εμποδίζουν τη ροή. Λανθασμένη κλίση της μονάδας: Αν η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί με ελαφρά κλίση προς τα έξω, το νερό υπερχειλίζει προς το εσωτερικό.

Αν η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί με ελαφρά κλίση προς τα έξω, το νερό υπερχειλίζει προς το εσωτερικό. Βρώμικο φίλτρο αέρα: Η παρεμπόδιση της ροής του αέρα προκαλεί πάγωμα στα στοιχεία του εξατμιστή. Όταν η συσκευή απενεργοποιείται, ο πάγος λιώνει απότομα και η λεκάνη συλλογής υπερχειλίζει.

Η παρεμπόδιση της ροής του αέρα προκαλεί πάγωμα στα στοιχεία του εξατμιστή. Όταν η συσκευή απενεργοποιείται, ο πάγος λιώνει απότομα και η λεκάνη συλλογής υπερχειλίζει. Διαρροή ψυκτικού υγρού: Μειωμένη ποσότητα φρέον οδηγεί επίσης σε δημιουργία πάγου, απαιτώντας όμως τεχνική υποστήριξη.

Τι πρέπει να κάνετε

Μόλις εντοπίσετε διαρροή, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Εάν παρατηρήσετε στρώμα πάγου στα στοιχεία, αφήστε το να λιώσει εντελώς σε έναν κουβά ή μια λεκάνη.

Στη συνέχεια, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα, καθώς αυτό αρκεί συχνά για να λύσει το πρόβλημα. Με μια λεπτή βελόνα ή ένα κατσαβίδι, ελέγξτε και καθαρίστε την οπή αποστράγγισης και το σωληνάκι συμπυκνωμάτων από τυχόν εμπόδια.

Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διατηρεί την απαιτούμενη εξωτερική κλίση. Αν η λεκάνη συλλογής εμφανίζει φθορές ή ρωγμές, μπορείτε να την επισκευάσετε προσωρινά με στόκο εποξειδικής ρητίνης ή να προχωρήσετε σε αντικατάστασή της.

Πηγή: familyhandyman.com