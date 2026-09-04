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Νίκος Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων

Νίκος Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 08:19
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, επανεκδόθηκε από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, η πρόσκληση για την χρηματοδότηση προγραμμάτων ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών λυμάτων.

Η πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στον Δήμο Κασσάνδρας, στην Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου, την Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου και την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα έχουν πιλοτική εφαρμογή στις τοποθεσίες: Υγροβιότοπος Έβρου – Αλεξανδρούπολη, Κορινθιακός – Σαρωνικός κόλπος, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Ρέθυμνο.

Οι δράσεις θα αντιμετωπίζουν με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο τις ανάγκες των εν λόγω περιοχών (νερό, λύματα, όμβρια ύδατα, διαχείριση λάσπης, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, ψηφιοποίηση/έξυπνη μέτρηση/τηλεμετρία, ενεργειακή απόδοση, συνδεσιμότητα με δίκτυα, ευαισθητοποίηση του κοινού, δράσεις εξοικονόμησης ύδατος στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, κ.λπ.). Θα ακολουθούν δε, την γενική αρχή, ότι οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του ύδατος (πόσιμο νερό και λύματα) θα πρέπει να βασίζονται σε ένα ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό, που επιτυγχάνεται με ικανούς παρόχους υπηρεσιών ύδατος, οι οποίοι θα μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να λειτουργούν τα έργα που εκτελούν, διασφαλίζοντας την 24ωρη εξυπηρέτηση του πολίτη με αποδεκτά οικονομικούς όρους.

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