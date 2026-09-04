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Πρέπει να κάνουμε restart στο κινητό μετά από update; Τι συνιστούν οι ειδικοί

Πρέπει να κάνουμε restart στο κινητό μετά από update; Τι συνιστούν οι ειδικοί
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 07:27
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Οι ειδικοί επιμένουν πως η τακτική επανεκκίνηση δεν βελτιώνει μόνο την απόδοση της συσκευής, αλλά αποτελεί και γραμμή άμυνας απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

Η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού στα smartphones και τα tablets είναι πλέον οικεία σε όλους μας. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η συσκευή τη λαμβάνει και την εγκαθιστά, συχνά αυτόματα κατά τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Αν αυτό δεν συμβεί, η χειροκίνητη επανεκκίνηση κρίνεται απαραίτητη.

Η επανεκκίνηση (reboot) επιτρέπει στο σύστημα να καθαρίσει τα προσωρινά αρχεία, να αποδεσμεύσει τη μνήμη RAM και να επανεκκινήσει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, επιλύοντας συχνά μικροπροβλήματα δυσλειτουργίας.

Οι ειδικοί προτείνουν reboot μια φορά την εβδομάδα

Πέραν όμως των ενημερώσεων του συστήματος - και όχι των απλών εφαρμογών - οι ειδικοί συνιστούν την προληπτική επανεκκίνηση της συσκευής σε εβδομαδιαία βάση, παράλληλα με ενέργειες όπως ο καθαρισμός της λανθάνουσας μνήμης (cache) και ο έλεγχος των ρυθμίσεων.

Τα οφέλη της τακτικής επανεκκίνησης δεν περιορίζονται στη βελτίωση των επιδόσεων και της ταχύτητας, είτε πρόκειται για συσκευές Android είτε για iOS. Επεκτείνονται ουσιαστικά και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) συνιστά το reboot των smart phones μία φορά την εβδομάδα.

Η τακτική αυτή μπορεί να ανακόψει πιθανές κυβερνοεπιθέσεις και τη δραστηριότητα κακόβουλου λογισμικού (malware), διακόπτοντας διεργασίες που ενδέχεται να εκτελούνται στο υπόβαθρο εν αγνοία του χρήστη.

Μια συσκευή που μένει συνεχώς ενεργοποιημένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθίσταται πιο ευάλωτη σε ψηφιακούς κινδύνους. Συνεπώς, όταν υπάρχει αμφιβολία για την εύρυθμη λειτουργία ή την ασφάλεια του κινητού, η επανεκκίνηση αποτελεί την πιο απλή και αποτελεσματική πρώτη ενέργεια.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 07:27
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