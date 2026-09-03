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Γιατί δεν πρέπει να φορτίζουμε την μπαταρία στο 100%

Γιατί δεν πρέπει να φορτίζουμε την μπαταρία στο 100%
Sten Ritterfeld on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 07:17
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Ο περίφημος «κανόνας 80-20» αναδεικνύεται ως η πλέον αποτελεσματική στρατηγική φόρτισης για την αποφυγή της χημικής καταπόνησης της μπαταρίας και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των συσκευών.

Η σταδιακή πτώση της απόδοσης της μπαταρίας αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα των χρηστών.

Είτε πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο smartphone είτε για επαναφορτιζόμενα εργαλεία, το ζητούμενο είναι ένα: πώς θα διατηρήσουμε τη μέγιστη απόδοση των συσκευών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μέσα από αυτή την ανάγκη γεννήθηκε ο δημοφιλής «κανόνας 80-20», μια στρατηγική φόρτισης σχεδιασμένη να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής στις σύγχρονες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Πώς δουλεύει ο «κανόνας 80-20»

Η ιδέα είναι απλή: η διατήρηση του επιπέδου φόρτισης μεταξύ 20% και 80%.

Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Παρά τη μεγάλη ενεργειακή τους πυκνότητα, οι μπαταρίες αυτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

Όταν το επίπεδο φόρτισης πέφτει κάτω από το 20%, η εσωτερική χημεία της μπαταρίας αποσταθεροποιείται. Αντίστοιχα, η πλήρης φόρτιση έως το 100% προκαλεί ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις και υψηλή τάση. Η διατήρηση του κύκλου μεταξύ 20% και 80% αποτρέπει αυτές τις ακραίες καταστάσεις, διατηρώντας τη χημική δομή σταθερή.

Σημειώνεται πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν ήδη ενσωματώσει αυτή τη φιλοσοφία στις συσκευές τους. Μέσω έξυπνων λογισμικών διαχείρισης, οι συσκευές μπορούν να αναλύουν τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη, να παγώνουν τη φόρτιση στο 80% και να ολοκληρώνουν το υπόλοιπο 20% λίγο πριν χτυπήσει το πρωινό ξυπνητήρι.

Ο πραγματικός εχθρός της μπαταρίας

Παρά τα οφέλη του παραπάνω κανόνα, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο μεγαλύτερος «σιωπηλός δολοφόνος» των μπαταριών λιθίου είναι η υπερβολική θερμότητα.

Αν και η φυσική φθορά με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτη, η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη στην εσωτερική δομή των κυψελών. Η έκθεση της συσκευής σε υπερβολική ζέστη - όπως η παραμονή στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι, η έκθεση στον ήλιο ή η βαριά χρήση παράλληλα με ταχεία φόρτιση - επιταχύνει τη διάσπαση των εσωτερικών στοιχείων και εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για ανάφλεξη της μπαταρίας.

Στην πράξη, λοιπόν, η προστασία από την υπερθέρμανση είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διασφάλισης της μακροζωίας της μπαταρίας. Απλές πρακτικές, όπως η αφαίρεση προστατευτικών θηκών κατά τη φόρτιση, η αποφυγή της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και η διατήρηση των συσκευών σε δροσερό περιβάλλον, προσφέρουν σημαντικά περισσότερα στην μακροπρόθεσμη υγεία της μπαταρίας από την απλή αποσύνδεση του φορτιστή στο 80%.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 07:17
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