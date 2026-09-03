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Φυσικό αέριο: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση των αυξήσεων στην Ευρώπη- Άλμα 13% τον Αύγουστο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 03/09/2026 - 08:12
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Δύο διαφορετικές ταχύτητες κατέγραψαν οι τιμές ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά τον Αύγουστο, με το φυσικό αέριο να σημειώνει άλμα 13% σε μηνιαία βάση, τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, την ώρα που στο ηλεκτρικό ρεύμα η άνοδος περιορίστηκε στο 2%.

Η εικόνα προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του Household Energy Price Index (HEPI), που παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές σε 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο φυσικό αέριο, η μέση τιμή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυξήθηκε κατά 2% τον Αύγουστο, πολύ λιγότερο από το 13% που καταγράφηκε στην Αθήνα.

Στον ηλεκτρισμό, αντίθετα, η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η τελική τιμή για τα νοικοκυριά, μαζί με φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 24,92 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 26,40 λεπτών/kWh στην ΕΕ-27.

Στο φυσικό αέριο, μεγαλύτερη αύξηση από το 13% της Αθήνας κατέγραψε μόνο το Ταλίν, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 20%. Ακολούθησαν οι Βρυξέλλες με 10%, το Βερολίνο με 7%, το Άμστερνταμ και το Λονδίνο με 6%, η Βιέννη με 4% και η Λισαβόνα και η Σόφια με 2%. Από τις 27 πρωτεύουσες που εξετάζονται για το φυσικό αέριο, δέκα εμφάνισαν αυξήσεις, 15 παρέμειναν σταθερές και δύο κατέγραψαν μειώσεις. Στην Αθήνα, η HEPI αποδίδει το άλμα του 13% τόσο στην αύξηση των τιμών χονδρικής όσο και στην υψηλότερη μοναδιαία χρέωση διανομής, καθώς τα πάγια κόστη δυναμικότητας του δικτύου επιμερίστηκαν στους χαμηλότερους όγκους κατανάλωσης της θερινής περιόδου.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπου η αύξηση στην Αθήνα περιορίστηκε στο 2%, βάζοντας την ελληνική πρωτεύουσα στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ όσων κατέγραψαν ανατιμήσεις τον Αύγουστο. Από τις 33 πρωτεύουσες της έρευνας, 17 εμφάνισαν αύξηση, 13 δεν παρουσίασαν μεταβολή και τρεις κατέγραψαν πτώση. Η Κοπεγχάγη είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, 10%, και ακολούθησαν Άμστερνταμ και Ελσίνκι με 8%, Λιουμπλιάνα με 6%, Ταλίν με 5%, Όσλο και Στοκχόλμη με 4% και Βερολίνο, Παρίσι και Βιέννη με 3%. Στο 2%, μαζί με την Αθήνα, βρέθηκαν Βουκουρέστι και Βίλνιους. Η αύξηση στην Αθήνα προήλθε κυρίως από το ενεργειακό σκέλος του λογαριασμού και αντανακλά, σύμφωνα με την έκθεση, τις πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά από τη διατηρούμενη υψηλή ζήτηση για ψύξη και τα αυξημένα υπολειπόμενα φορτία τις βραδινές ώρες.

Ενισχυμένη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζουν ξανά τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την υποχώρησή τους στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τη HEPI, τον Αύγουστο αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων σταθερών συμβολαίων, με τη διαφορά τους από τα κυμαινόμενα να είναι πλέον μικρή. Στις αγορές EUR-15, η μέση τιμή των σταθερών διαμορφώθηκε στα 30,11 λεπτά/kWh, έναντι 29,71 λεπτών/kWh των κυμαινόμενων. Μάλιστα, σε έξι αγορές —Άμστερνταμ, Βερολίνο, Λισαβόνα, Λονδίνο, Ρώμη και Βιέννη— τα σταθερά συμβόλαια ήταν κατά μέσο όρο φθηνότερα από τα κυμαινόμενα.

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