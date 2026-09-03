Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026

Η παρουσία του Πράσινου Ταμείου στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του για την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις και την χρηματοδοτική εμβέλεια του φορέα, καθώς και την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στους δυνητικούς δικαιούχους.
Εκπρόσωποι του Πράσινου Ταμείου θα βρίσκονται στο Περίπτερο 10 | Stand 26 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης (Σάββατο 5/9 & 12/9: 10:00-22:00, Κυριακή 6/9 & 13/9: 10:00-22:00, καθημερινές 7-11/9: 16:00-22:00), με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και τη διανομή πληροφοριακού υλικού για τις δράσεις, τα έργα και τις διαθέσιμες προσκλήσεις.