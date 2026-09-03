Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026

Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως επίσημος συνεργάτης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως επίσημος συνεργάτης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.