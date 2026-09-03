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Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
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03/09/2026 - 15:33
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:27
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03/09/2026 - 15:24
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03/09/2026 - 14:51
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Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026

Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026
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Πέμπτη, 03/09/2026 - 13:14
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Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως επίσημος συνεργάτης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει ως επίσημος συνεργάτης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία του Πράσινου Ταμείου στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του για την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις και την χρηματοδοτική εμβέλεια του φορέα, καθώς και την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στους δυνητικούς δικαιούχους.

Εκπρόσωποι του Πράσινου Ταμείου θα βρίσκονται στο Περίπτερο 10 | Stand 26 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Έκθεσης (Σάββατο 5/9 & 12/9: 10:00-22:00, Κυριακή 6/9 & 13/9: 10:00-22:00, καθημερινές 7-11/9: 16:00-22:00), με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και τη διανομή πληροφοριακού υλικού για τις δράσεις, τα έργα και τις διαθέσιμες προσκλήσεις.

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