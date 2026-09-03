GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2026

Τον Αύγουστο είχαμε τις υψηλότερες για το 2026 εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω Σιδηροκάστρου (2.62 TWh), ενώ παράλληλα οι εισαγωγές LNG μέσω Αμφιτρίτης διπλασιάστηκαν (1.13 TWh). Η εγχώρια κατανάλωση έμεινε στάσιμη στα επίπεδα του Ιουλίου (5.6 TWh). Στο 8μηνο, είχαμε ρεκόρ κατανάλωσης στα δίκτυα (9.3 TWh), τη 2 η υψηλότερη κατανάλωση στον ηλεκτρισμό (31.6 TWh), ενώ η βιομηχανία περιορίστηκε σε 4.7 TWh (-3.4% σε σχέση με το 2025). Στην 1 η θέση εισαγωγών το LNG στο 8μηνο (27.9 TWh), και σε ιστορικό υψηλό γι’ αυτό το διάστημα του έτους. Σε υψηλό 3ετίας οι εξαγωγές του 8μήνου (11.9 TWh) με το 80.5% να εξάγεται μέσω Σιδηροκάστρου.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Αύγουστος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Ιούνιος 2026).

Κατανάλωση

Αύγουστος

Τον Αύγουστο 2026, η εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 5.6 TWh παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του Ιουλίου. Ωστόσο, συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο αυξήθηκε κατά 4.9%.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής με 4.66 TWh κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία κατανάλωση του έτους, και είχε μερίδιο 83.1% στο σύνολο. Αυξήθηκε κατά 2.4% σε σχέση με τον Ιούλιο και κατά 8.9% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025.

Δεύτερος στην κατανάλωση ήταν ο τομέας των δικτύων διανομής με 553 GWh (9.9% του συνόλου) αλλά με τη χαμηλότερη κατανάλωση για το 2026 αλλά και το τελευταίο δωδεκάμηνο. Συγκριτικά όμως με τον περσινό Αύγουστο, όταν καταγράφηκε η χαμηλότερη κατανάλωση του 2025, η κατανάλωση στα δίκτυα διανομής αυξήθηκε κατά 11.7%. Σε σχέση με τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 18.2%.

Τελευταία στην κατανάλωση ήταν η βιομηχανία με 392 GWh (7% στο σύνολο), και αύξηση κατά 2.4% συγκριτικά με τον Ιούλιο. Συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο η κατανάλωση της βιομηχανίας ωστόσο μειώθηκε σημαντικά κατά 31.4%.

Πρώτο οκτάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 45.6 TWh, μειωμένη κατά 1.6% συγκριτικά με το 2025.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής ήταν πρώτος στην κατανάλωση με 31.6 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση γι’ αυτό το διάστημα του έτους, μόλις 3.3% πίσω από το ρεκόρ του 2025 (32.7 TWh).

Ακολούθησαν τα δίκτυα με 9.3 TWh καταγράφοντας ρεκόρ κατανάλωσης για το πρώτο οκτάμηνο και ξεπερνώντας το υψηλό του 2022 κατά 1.7%. Οι μεγαλύτερες ποσοτικά αυξήσεις καταγράφηκαν στις καταναλώσεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Οινόφυτων. Συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρυσι η χρήση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 5.7%.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε η βιομηχανία με 4.7 TWh για το πρώτο οκτάμηνο του έτους και μειωμένη κατά 3.4% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της εγχώριας κατανάλωσης στους τρεις τομείς, η ηλεκτροπαραγωγή είχε μερίδιο 69.4%, τα δίκτυα διανομής 20.4% και η βιομηχανία 10.2%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Αύγουστο 2026 ήταν 1.7 TWh, αυξημένες κατά 14.9% σε σχέση με τον Ιούλιο και οι τρίτες υψηλότερες του έτους μετά τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο. Οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου είχαν τη μερίδα του λέοντος με 1.1 TWh και μικρή αύξηση κατά 3.7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με εξαγωγές που έφτασαν τις 0.29 TWh (+63.2%) και τελευταία η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με εξαγωγές 0.27 TWh (+32%).

Αθροιστικά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 11.9 TWh και σε υψηλό τριετίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών (80.5%) ήταν μέσω Σιδηροκάστρου με 9.54 TWh, ενώ ακολούθησε η πύλη της Κομοτηνής-IGB με εξαγωγές που έφτασαν τις 1.49 TWh αθροιστικά και τέλος η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 0.82 TWh.

Εισαγωγές

Αύγουστος

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- τον Αύγουστο ήταν 5.9 TWh, μόλις 1.9% πάνω από τις καθαρές εισαγωγές του Ιουλίου.

Στην πρώτη θέση εισαγωγών για τον Αύγουστο ήταν το LNG, παρά τη μείωση των εισαγωγών μέσω Αγίας Τριάδας που αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών μέσω Αμφιτρίτης. Πιο συγκεκριμένα οι εισαγωγές LNG μέσω Αγίας Τριάδας (FSRU Ρεβυθούσας) ήταν 1.87 TWh, μειωμένες κατά 18.2% συγκριτικά με τον Ιούλιο, ενώ οι εισαγωγές μέσω Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τις 1.13 TWh.

Στη δεύτερη θέση εισαγωγών μετά το LNG, ήταν η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 2.62 TWh, αυξημένες κατά 16.5% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Στην τελευταία θέση ήταν οι εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.31 TWh, μειωμένες κατά 57.7% σε σχέση με τον Ιούλιο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο οκτάμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές[1] εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 45.6 TWh, μειωμένες κατά 1.7% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2025.

Στην πρώτη θέση εισαγωγών για το οκτάμηνο ήταν το LNG μέσω Αγίας Τριάδας και Αμφιτρίτης με 27.9 TWh, και φτάνοντας σε ρεκόρ γι’ αυτή την περίοδο του έτους. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025, οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 31.8%.

Ακολούθησαν οι εισαγωγές αερίου μέσω Σιδηροκάστρου που για το οκτάμηνο έφτασαν τις 13 TWh, μειωμένες κατά 28.2% και σε χαμηλό τριετίας. Τέλος οι εισαγωγές αερίου μέσω Νέας Μεσημβρίας ήταν 6.2 TWh, μειωμένες κατά 14.7% και επίσης σε χαμηλό τριετίας.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται σε ποσότητες που εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση, ενώ το μεγαλύτερο φαίνεται να διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το οκτάμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 22.5 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 9.5 TWh, δηλαδή 42.4% των εισαγωγών. Έτσι, οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου κατέληξαν σε 13 TWh και τις χαμηλότερες των τελευταίων τριών ετών για αυτό το διάστημα του έτους.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022.

[1]Ως συνολικές καθαρές εισαγωγές θεωρούμε τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εισαγωγών από όλες τις πύλες εισόδου και συνολικών εξαγωγών από όλες τις πύλες εξόδου.