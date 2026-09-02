Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Ιούλιο αυξήθηκε το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και από 49,20% τον προηγούμενο μήνα έφθασε στο 52,12%. Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει η Metlen με 19,67% και καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά στην Υψηλή Τάση αφού τροφοδοτεί την Αλουμίνιον της Ελλάδος.
Στην τρίτη θέση είναι η Ήρων με 9,16% και ακολουθούν η Enerwave με 6,07%, η NRG με 4,06%, η Ζενίθ με 2,51% και η VOLTON με 1,28%. Οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,11%.
Ειδικότερα στη Χαμηλή Τάση η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο της στο 64,3 %, η Metlen βρίσκεται στο 12,2 %, η Ήρων στο 6,3 %, η Enerwave στο 5,1%, η NRG στο 3,7%, η ΖΕΝΙΘ στο 3,6%, ενώ οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες μοιράζονται το 4,8% της αγοράς.
Στην Υψηλή Τάση η κατάταξη ανατρέπεται καθώς κυριαρχεί η Metlen με 53,1%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά ακολουθεί η ΔΕΗ με 16,2%. Η Enerwave έχει το 11,8%, η Ηρων το 11,7%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 1,1%, με την NRG να έχει το 1,03% και την Κόρινθος Power το 0,10%
Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ κατέχει το 37,9% και ακολουθούν η Metlen με 22,1%, η Ηρων με 15,6%, η Φυσικό Αέριο με 8%, η NRG με 6,8%, η Enerwave με 5,7%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 3,8% της αγοράς, με μερίδιο κάτω του 3% ο καθένας.
Σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με μερίδιο 52,23%. Το ποσοστό της θερμικής παραγωγής διαμορφώθηκε στο 39,31%, ενώ το μερίδιο των υδροηλεκτρικών έφθασε στο 7,89%. Η αποθήκευση συμμετείχε στο ενεργειακό μείγμα με μόλις 0,56%
Στη θερμική παραγωγή την πρώτη θέση καταλαμβάνει το φυσικό αέριο με 76,6%, ενώ ο λιγνίτης έχει περιοριστεί στο 6,6%. Από τους παραγωγούς, το μεγαλύτερο μερίδιο, 45,02% ανήκει στη ΔΕΗ και ακολουθούν με 21,65% η Metlen, με 14,75% η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, κοινό σχήμα της Ηρων με τη Motor Oil που εισήλθε πλέον κανονικά στην αγορά, με 8, 39% η Εnerwave, με 5,47% η Ηρων και με 4,73% η Κόρινθος Power.
Τα πρωτεία στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές είχαν τα φωτοβολταϊκά με 51,6% και ακολουθούν τα αιολικά πάρκα με 42,5%, ενώ οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ, μικρά υδροηλεκτρικά, ΣΗΘΥΑ και βιοαέριο κάλυψαν το 5,4%.
Από του φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) την πρώτη θέση έχει ο ΔΑΠΕΕΠ με 31,25% και ακολουθούν η Optimus με 23,77%, η Metlen με 16,58%, η ΔΕΗ με 11,38% και η Motor Oil Renew με 3,19%, ενώ οι υπόλοιποι ΦΟΣΕ ΑΠΕ μοιράζονται το 13,83% της αγοράς.
Εν τω μεταξύ οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό σύστημα συνέχισαν να αυξάνονται τον Ιούλιο, ενώ τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή ηλεκτρισμού ήταν μειωμένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,06% στις 554 GWh συνολικά σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, ενώ η συνολική ζήτηση υποχώρησε κατά 4,05% στις 5.483 GWh και η παραγωγή μειώθηκε κατά 2,91% στις 5.723 GWh. Το γεγονός ότι η παραγωγή παρέμεινε υψηλότερη από την κατανάλωση αποδίδεται τόσο στις εξαγωγές, όσο και στην υπερπροσφορά των ΑΠΕ. Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, στις 4.00 μμ καταγράφηκε η μέγιστη συνολική ζήτηση στο εγχώριο σύστημα, 10.965 MW, ενώ η ελάχιστη ήταν 4.533 MW στις 7.00 το πρωί της 26ης Ιουλίου. Όσον αφορά στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπέρασαν τις 315 GWh, μειωμένες κατά 10,75% σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου χρόνου.
Το 81,9% της ζήτησης αφορούσε σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο, το 10,6% στις μεγάλες βιομηχανίες που είναι συνδεδεμένες στην Υψηλή Τάση και ένα ποσοστό γύρω στο 7,5% αφορά στους λοιπούς, όπως ιδιοκατανάλωση παραγωγών, απώλειες συστήματος και ορυχεία, ενώ το 4,9% της κατηγορίας αυτής αφορά στις διασυνδέσεις της Κρήτης.