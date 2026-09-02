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Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
Άννα Διανά
Τετάρτη, 02/09/2026 - 08:21
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Ενισχυμένη εμφανίζεται η ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο, ανακτώντας μερίδιο άνω του 50%, την ώρα που η εικόνα του ανταγωνισμού διαφοροποιείται σημαντικά ανά κατηγορία τάσης. Η ΔΕΗ διατηρεί σαφή κυριαρχία στη Χαμηλή Τάση, ενώ στην Υψηλή Τάση οι συσχετισμοί αντιστρέφονται, με τη Metlen να ελέγχει περισσότερο από το μισό της αγοράς.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Ιούλιο αυξήθηκε το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και από 49,20% τον προηγούμενο μήνα έφθασε στο 52,12%. Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει η Metlen με 19,67% και καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά στην Υψηλή Τάση αφού τροφοδοτεί την Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Στην τρίτη θέση είναι η Ήρων με 9,16% και ακολουθούν η Enerwave με 6,07%, η NRG με 4,06%, η Ζενίθ με 2,51% και η VOLTON με 1,28%. Οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,11%.

Ειδικότερα στη Χαμηλή Τάση η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο της στο 64,3 %, η Metlen βρίσκεται στο 12,2 %, η Ήρων στο 6,3 %, η Enerwave στο 5,1%, η NRG στο 3,7%, η ΖΕΝΙΘ στο 3,6%, ενώ οι υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες μοιράζονται το 4,8% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η κατάταξη ανατρέπεται καθώς κυριαρχεί η Metlen με 53,1%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά ακολουθεί η ΔΕΗ με 16,2%. Η Enerwave έχει το 11,8%, η Ηρων το 11,7%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 1,1%, με την NRG να έχει το 1,03% και την Κόρινθος Power το 0,10%

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ κατέχει το 37,9% και ακολουθούν η Metlen με 22,1%, η Ηρων με 15,6%, η Φυσικό Αέριο με 8%, η NRG με 6,8%, η Enerwave με 5,7%, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες μοιράζονται το 3,8% της αγοράς, με μερίδιο κάτω του 3% ο καθένας.

Σε ότι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με μερίδιο 52,23%. Το ποσοστό της θερμικής παραγωγής διαμορφώθηκε στο 39,31%, ενώ το μερίδιο των υδροηλεκτρικών έφθασε στο 7,89%. Η αποθήκευση συμμετείχε στο ενεργειακό μείγμα με μόλις 0,56%

Στη θερμική παραγωγή την πρώτη θέση καταλαμβάνει το φυσικό αέριο με 76,6%, ενώ ο λιγνίτης έχει περιοριστεί στο 6,6%. Από τους παραγωγούς, το μεγαλύτερο μερίδιο, 45,02% ανήκει στη ΔΕΗ και ακολουθούν με 21,65% η Metlen, με 14,75% η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, κοινό σχήμα της Ηρων με τη Motor Oil που εισήλθε πλέον κανονικά στην αγορά, με 8, 39% η Εnerwave, με 5,47% η Ηρων και με 4,73% η Κόρινθος Power.

Τα πρωτεία στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές είχαν τα φωτοβολταϊκά με 51,6% και ακολουθούν τα αιολικά πάρκα με 42,5%, ενώ οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ, μικρά υδροηλεκτρικά, ΣΗΘΥΑ και βιοαέριο κάλυψαν το 5,4%.

Από του φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) την πρώτη θέση έχει ο ΔΑΠΕΕΠ με 31,25% και ακολουθούν η Optimus με 23,77%, η Metlen με 16,58%, η ΔΕΗ με 11,38% και η Motor Oil Renew με 3,19%, ενώ οι υπόλοιποι ΦΟΣΕ ΑΠΕ μοιράζονται το 13,83% της αγοράς.

Εν τω μεταξύ οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό σύστημα συνέχισαν να αυξάνονται τον Ιούλιο, ενώ τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή ηλεκτρισμού ήταν μειωμένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,06% στις 554 GWh συνολικά σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, ενώ η συνολική ζήτηση υποχώρησε κατά 4,05% στις 5.483 GWh και η παραγωγή μειώθηκε κατά 2,91% στις 5.723 GWh. Το γεγονός ότι η παραγωγή παρέμεινε υψηλότερη από την κατανάλωση αποδίδεται τόσο στις εξαγωγές, όσο και στην υπερπροσφορά των ΑΠΕ. Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, στις 4.00 μμ καταγράφηκε η μέγιστη συνολική ζήτηση στο εγχώριο σύστημα, 10.965 MW, ενώ η ελάχιστη ήταν 4.533 MW στις 7.00 το πρωί της 26ης Ιουλίου. Όσον αφορά στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπέρασαν τις 315 GWh, μειωμένες κατά 10,75% σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου χρόνου.

Το 81,9% της ζήτησης αφορούσε σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο, το 10,6% στις μεγάλες βιομηχανίες που είναι συνδεδεμένες στην Υψηλή Τάση και ένα ποσοστό γύρω στο 7,5% αφορά στους λοιπούς, όπως ιδιοκατανάλωση παραγωγών, απώλειες συστήματος και ορυχεία, ενώ το 4,9% της κατηγορίας αυτής αφορά στις διασυνδέσεις της Κρήτης.

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