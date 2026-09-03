ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Έπειτα από δυόμισι χρόνια πανδημίας που αφήνει ένα πολύ δυνατό αρνητικό αντίκτυπο και με μία κρίση οικονομική, ενεργειακή, πολιτική και ηθική που διαρκώς βαθαίνει, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμμετέχει στο Συλλαλητήριο των Εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τα σωματεία μέλη της στέλνει, μήνυμα Ενότητας και Αγωνιστικότητας ώστε να ενταθεί η προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα για εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η σταθερή και πλήρης εργασία για όλους, το δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές, η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση δε θα έπρεπε καν να βρίσκονται πάντα την πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων αλλά θα έπρεπε να αποτελούν παγιωμένες παροχές όλων των πολιτών και όχι αφορμή για κινητοποιήσεις.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, εκφραστής και εκπρόσωπος χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ καλεί την κυβέρνηση:

Να διαφυλάξει και να ενισχύσει κεκτημένα δικαιώματα

Να δρομολογήσει υπάρχουσες λύσεις, που έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει, για την ενεργειακή ασφάλεια

Να διαφυλάξει τις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα

Να σταματήσει την εκποίηση του Εθνικού πλούτου.

Να παύσει να κάνει πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα

Στο συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου