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ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 15:27
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Έπειτα από δυόμισι χρόνια πανδημίας που αφήνει ένα πολύ δυνατό αρνητικό αντίκτυπο και με μία κρίση οικονομική, ενεργειακή, πολιτική και ηθική που διαρκώς βαθαίνει, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμμετέχει στο Συλλαλητήριο των Εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τα σωματεία μέλη της στέλνει, μήνυμα Ενότητας και Αγωνιστικότητας ώστε να ενταθεί η προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα για εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η σταθερή και πλήρης εργασία για όλους, το δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές, η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση δε θα έπρεπε καν να βρίσκονται πάντα την πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων αλλά θα έπρεπε να αποτελούν παγιωμένες παροχές όλων των πολιτών και όχι αφορμή για κινητοποιήσεις.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, εκφραστής και εκπρόσωπος χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ καλεί την κυβέρνηση:

  • Να διαφυλάξει και να ενισχύσει κεκτημένα δικαιώματα
  • Να δρομολογήσει υπάρχουσες λύσεις, που έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει, για την ενεργειακή ασφάλεια
  • Να διαφυλάξει τις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα
  • Να σταματήσει την εκποίηση του Εθνικού πλούτου.
  • Να παύσει να κάνει πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα

Στο συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου

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