ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η σταθερή και πλήρης εργασία για όλους, το δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές, η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση δε θα έπρεπε καν να βρίσκονται πάντα την πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων αλλά θα έπρεπε να αποτελούν παγιωμένες παροχές όλων των πολιτών και όχι αφορμή για κινητοποιήσεις.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, εκφραστής και εκπρόσωπος χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ καλεί την κυβέρνηση:
- Να διαφυλάξει και να ενισχύσει κεκτημένα δικαιώματα
- Να δρομολογήσει υπάρχουσες λύσεις, που έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει, για την ενεργειακή ασφάλεια
- Να διαφυλάξει τις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα
- Να σταματήσει την εκποίηση του Εθνικού πλούτου.
- Να παύσει να κάνει πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα
Στο συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου