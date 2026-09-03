Γεραπετρίτης για GSI: Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα, στη θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα

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Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 11:27
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«Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο (καλώδιο GSI). Σε συνέντευξή του σε vidcast της εφημερίδας «Τα Νέα», ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι «Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία».

Αναφερόμενος στη Διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφη πριν τρία χρόνια, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι για πρώτη φορά «Ελλάδα και Τουρκία κάθισαν σε ένα τραπέζι έχοντας μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία συνεργασίας», η οποία απέφερε ορισμένα θετικά αποτελέσματα. «Είχαμε πολύ σημαντική μείωση των παραβιάσεων, είχαμε πολύ σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, αναπτύχθηκε το διμερές εμπόριο, αναπτύχθηκε βεβαίως και ο τουρισμός μεταξύ των δύο κρατών. Δεν έφερε αποτελέσματα σε άλλα κεφάλαια, όπως είναι η συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

Σημείωσε πως το ζήτημα που έχουμε να διαχειριστούμε, είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, η οποία θα οδηγεί σε οριοθέτηση. «Εκεί, έχουμε μια θεμελιώδη διαφορά αφετηριακού χαρακτήρα, που είναι ποια είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Η Ελλάδα λέει ότι υπάρχει ένα και μόνο, οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα, τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας είναι μία», τόνισε χαρακτηριστικά. «Και εξ αυτού του λόγου, εκείνο το οποίο πάντοτε λέμε, είναι ότι αν καθίσουμε και συζητήσουμε αυτή τη διαφορά και φτάσουμε εν τέλει σε ένα συνυποσχετικό για λύση σε διεθνή δικαιοδοσία, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τότε μπορούμε να λύσουμε αυτή την μακρά μας διαφορά. Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά σε αυτό, η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε κοντά».

Σημείωσε δε ότι «μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία», αλλά, τόνισε «ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας».

Τόνισε δε πως «μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχουμε μία αυξανόμενη ένταση εξαιτίας της επιθετικότητας που εμφανίζει η Τουρκία. «Όμως, τα τρία τελευταία χρόνια, που έχουν υπάρξει τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο, που έχουμε δύο πολέμους στην περιοχή, που στην υποσαχάρια Αφρική μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι που θα οδηγούσαν σε τεράστια μεταναστευτική κρίση, στη χειρότερη στιγμή, Ελλάδα και Τουρκία έχουν καταφέρει να μην έχει προκληθεί μείζων κρίση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ερωτηθείς σχετικά για το πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου, ανέφερε πως «το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα, στη θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα».

«Ούτως ή άλλως το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης», επισήμανε και προσέθεσε: «Οι NAVTEX, οι οποίες εκδίδονται, είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμιτή και προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το Διεθνές Δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία».

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