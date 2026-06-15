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Φραγκίσκος Παρασύρης: Άμεση ανάγκη παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»

Φραγκίσκος Παρασύρης: Άμεση ανάγκη παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 15:32
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Κοινοβουλευτική παρέμβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Στόχος της παρέμβασης είναι η χρονική μετακίνηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και η θέσπιση ειδικού καθεστώτος για τους δικαιούχους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, παρά τη θετική εξέλιξη της πρόσφατης γενικής παράτασης, τα χρονικά περιθώρια παραμένουν ασφυκτικά για τους πολίτες και τον τεχνικό κόσμο. Η κατάσταση επιτείνεται από τα σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών, την έλλειψη διαθέσιμων συνεργείων και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος κατασκευής.

Το πρόβλημα λαμβάνει δραματικές διαστάσεις για τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, όπως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και πληγείσες περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. Στις περιοχές αυτές, οι ενεργειακές εργασίες είναι αδύνατον να ξεκινήσουν αν δεν προηγηθούν οι επίσημες άδειες επισκευής και η αποκατάσταση των κτιρίων.

Λόγω της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, οι εγκρίσεις καθυστερούν σημαντικά, εγκλωβίζοντας τους πολίτες χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Με την ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό τη μετακίνηση των προθεσμιών για τα παλαιότερα «Εξοικονομώ» έως την 31η Ιουλίου 2026, καθώς και την παράταση του «Εξοικονομώ 2025» έως την 31η Αυγούστου 2026. Παράλληλα, ζητά τη θεσμοθέτηση μιας ειδικής, πρόσθετης παράτασης για τους σεισμόπληκτους, η οποία θα συνδέεται άμεσα με τον πραγματικό χρόνο έκδοσης των αδειών επισκευής.

Στόχος της παρέμβασης του Βουλευτή Ηρακλείου είναι να μην χαθεί καμία εγκεκριμένη χρηματοδότηση και να στηριχθούν έμπρακτα οι τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται.

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