«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην αγορά για τον σχεδιασμό που φέρνει τους παρόχους ενέργειας μέσα στο «Εξοικονομώ», με τη ΓΣΕΒΕΕ να τάσσεται ανοιχτά κατά της αξιοποίησης των σχετικών κονδυλίων μέσω των εταιρειών προμήθειας.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προειδοποιεί για στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και αποκλεισμό ευάλωτων νοικοκυριών, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή των παρόχων μέσω on-bill financing μπορεί να αλλοιώσει τον βασικό στόχο του προγράμματος, που είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Σημειώνεται ότι ήδη στο πλαίσιο τη διαβούλευσης που ολοκλήρωσε η ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την ψήφιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που εισηγήθηκε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας, αλλά και μεμονωμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, κάνοντας λόγο για στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Στην ίδια κατεύθυνση η ΓΣΕΒΕΕ στην επιστολή της σημειώνει ότι η διαμεσολάβηση των παρόχων στις χρηματοδοτήσεις (on-bill financing), μεταξύ του κράτους και των νοικοκυριών, θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και θα λειτουργήσει βλαπτικά για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, δηλαδή την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ελλάδας, κατά τρεις, τουλάχιστον, τρόπους.

Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ τρία είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εν λόγω διάταξη:

- Πρώτο, η διαχείριση των ενισχύσεων από τους πάροχους θα διευκολύνει την κάθετη συγκέντρωση καθώς θα τους επιτρέψει να εισέλθουν σε μια νέα αγορά (των ενεργειακών αναβαθμίσεων) που θα ενδυναμώσει τη θέση των πιο ισχυρών και θα αποδυναμώσει, σε βαθμό εξόδου από την αγορά, των πιο αδύναμων προμηθευτών ενέργειας.

- Δεύτερο, η συγκέντρωση από τους πάροχους των προς διάθεση ποσών θα ενισχύσει τη θέση τους έναντι των τεχνικών επαγγελμάτων που θα εξελιχθούν σε υπεργολάβους των παρόχων ή μισθωτούς, μειώνοντας τον βαθμό τεχνικής ελευθερίας και επαγγελματικής αυτονομίας που μέχρι σήμερα υπάρχει και λειτουργεί σε όφελος του καταναλωτή και της

αγοράς.

- Τρίτο, οι πάροχοι πιθανότατα θα αποκλείσουν από τις προσφορές τους (ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ από κοινού με μακροπρόθεσμα συμβόλαια) τα φτωχά νοικοκυριά που ενδέχεται να είχαν στο παρελθόν απλήρωτους λογαριασμούς σε πάροχους, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας που θα επιτρέψει στους πάροχους την επέκταση δραστηριοτήτων δεν συνοδεύεται από κάποια εκτίμηση του μελλοντικού οφέλους που να αιτιολογεί την αλλαγή. Ενώ αμφίβολο είναι το πως και σε τι βαθμό η σχεδιαζόμενη διεύρυνση με την ένταξη των πάροχων στο Εξοικονομώ θα αυξήσει τα προς διάθεση ποσά ή τους ωφελούμενους σημειώνει ότι ¨οι πάροχοι θα μπορούσαν οι ίδιοι να διαμορφώσουν ελκυστικά και μακροχρόνια πακέτα χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης προς τους πελάτες τους, συμβάλλοντας από την μεριά τους στην εθνική προσπάθεια μείωσης των επικίνδυνων αερίων που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή».