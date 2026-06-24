Ο Μ. Ζαμπάρας πιέζει την κυβέρνηση για παράταση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ πριν απενταχθεί

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Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 11:07
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Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την επιτακτική ανάγκη παράτασης των προθεσμιών των προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Όπως επισημαίνει και το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με επίσημη επιστολή του, τα έργα που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023», «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025» χρήζουν άμεσης παράτασης των προθεσμιών τους — τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι καθυστερήσεις που έχουν συσσωρευτεί δεν οφείλονται ούτε στους ωφελούμενους ούτε στους μηχανικούς, αλλά σε διαρθρωτικές δυσλειτουργίες που βαραίνουν αποκλειστικά τη διαχείριση του προγράμματος από την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, στα αίτια των καθυστερήσεων συγκαταλέγονται:

  • Εξωπραγματικά χρονοδιαγράμματα και οκτάμηνη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025», με αποφάσεις υπαγωγής που εκδόθηκαν τμηματικά έως και τον Μάρτιο του 2026.
  • Εν μέσω εκτέλεσης τροποποιήσεις όρων, δικαιολογητικών και προϋπολογισμών, που ανατρέπουν τον σχεδιασμό και εκθέτουν ωφελούμενους και μελετητές σε απρόβλεπτες υποχρεώσεις.
  • Χρόνια έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, επιδεινούμενη από τη διαρκώς διογκούμενη γραφειοκρατική επιβάρυνση.
  • Παράλληλες και επικαλυπτόμενες δράσεις — όπως το «ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΗΛΙΑΚΟ» — που πολλαπλασιάζουν το φόρτο εργασίας του τεχνικού κόσμου και δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των έργων.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας έχει επανειλημμένως θέσει το ζήτημα, εντοπίζοντας εγκαίρως τις παθογένειες που παρουσιάζουν τα προγράμματα από μέσα. Με την κατάθεση της ερώτησής του, καλεί το ΥΠΕΝ να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα, πριν τα προγράμματα καταρρεύσουν υπό το βάρος των δικών τους αδυναμιών παρασύροντας μαζί τους χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που επένδυσαν σε αυτά με εμπιστοσύνη.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, εκφράζοντας τη συλλογική φωνή του τεχνικού κόσμου της περιοχής, απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην οποία τεκμηριώνει με σαφήνεια την αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης έργων που εντάχθηκαν στα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021», «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023», «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025», και αιτείται μαζική παράταση προθεσμιών έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 για όλες τις αιτήσεις στις οποίες έχουν εκταμιευθεί προκαταβολές ενίσχυσης.


Η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται σε αμέλεια ή κακή πίστη των ωφελούμενων ή των μηχανικών αλλά σε συστημικές παθογένειες που η ίδια η Πολιτεία παρήγαγε και διαιώνισε:

  • Ουτοπικά χρονοδιαγράμματα και οκτάμηνη καθυστέρηση στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025», με αποφάσεις υπαγωγής που εκδόθηκαν ως τον Μάρτιο 2026.
  • Αλλαγές όρων, δικαιολογητικών και προϋπολογισμών εν μέσω εκτέλεσης των προγραμμάτων.
  • Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και διαρκώς αυξανόμενη γραφειοκρατική επιβάρυνση.
  • Παράλληλες, επικαλυπτόμενες δράσεις (π.χ. «ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΗΛΙΑΚΟ») που διογκώνουν το φορτίο του τεχνικού κόσμου.

    Η μη χορήγηση επαρκών παρατάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μαζικές απεντάξεις, σε οικονομική καταστροφή για ιδιοκτήτες, προμηθευτές και τράπεζες και σε αποτυχία επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων που τα ίδια αυτά προγράμματα υπηρετούν.

Σε συνέχεια των παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Προτίθεται να χορηγήσει μαζική παράταση προθεσμιών έως 31/12/2026 για όλες τις αιτήσεις στα ανωτέρω προγράμματα στις οποίες έχουν εκταμιευθεί προκαταβολές;
  2. Πόσες αιτήσεις σε κάθε πρόγραμμα κινδυνεύουν με απένταξη λόγω μη τήρησης των ισχυουσών προθεσμιών; Ποιος είναι ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών;
  3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει την ελλιπή στελέχωση, τη γραφειοκρατική επιβάρυνση και τα χρόνια προβλήματα σχεδιασμού των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

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