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Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
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15/07/2026 - 14:15
Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 13:34
Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:10
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/07/2026 - 12:22
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ΚΟΣΜΟΣ
15/07/2026 - 11:15
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 - 10:28
Ο Ντ. Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν
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15/07/2026 - 09:35
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15/07/2026 - 09:04
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Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 12:22
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Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026.

1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Ιούλιος 2026) [Excel]

Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026.

2. Αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Ιούλιος 2026) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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