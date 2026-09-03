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Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 12:04
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Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θα συμμετάσχει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (05-13.09.2026), συμπληρώνοντας δέκα χρόνια διαρκούς παρουσίας στο κορυφαίο οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτικό γεγονός της χώρας.

Η φετινή συμμετοχή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 1η ΔΕΘ του 1926.

Το περίπτερο της ΡΑΑΕΥ θα βρίσκεται στο κτίριο 10, stand 24.

Η Ρυθμιστική Αρχή προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων.

Α. Ημερίδα και Εσπερίδες

  • Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 10:15, Αίθουσα Α - Σ.Κ. «Ν. Γερμανός», Κεντρική Εκδήλωση ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων για τους πολίτες»

  • Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 12:15, Αίθουσα Α - Σ.Κ. «Ν. Γερμανός», Ημερίδα Κλάδου Αποβλήτων ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Η Ελλάδα στο δρόμο προς την Κλιματική ουδετερότητα: ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας και των αποβλήτων»

  • Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, Κλάδος Υδάτων

Κλειστή συνάντηση εργασίας ΡΑΑΕΥ με τους Προέδρους των ΓΟΕΒ, του ΟΔΥΘ και του ΟΑΚ

  • Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 18:00, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ και Enterprise Greece

Θέμα: «Η Ελλάδα ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη: Ο ρόλος των ενεργειακών δικτύων στην ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια του εφοδιασμού»

(Σημείωση: Η Εσπερίδα της ΡΑΑΕΥ και της Enterprise Greece θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα)

  • Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 18:00, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», Ημερίδα Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «Χωροταξικό σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Επισυνάπτεται Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Β. Ενεργειακές δράσεις

Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Η ΡΑΑΕΥ διοργανώνει, για πέμπτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του ΑΠΘ και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Διαγωνισμό Ζωγραφικής για νέους/νέες με θέμα «Τα σκουπίδια δεν πετώ, τον πλανήτη αγαπώ».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των νέων και του ευρύτερου κοινού.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες νέων:

1η κατηγορία: για ηλικίες έως 12 ετών (μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού)

2η κατηγορία: για ηλικίες 13 έως 18 ετών (μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου)

3η κατηγορία: για ηλικίες άνω των 18 ετών (φοιτητές/φοιτήτριες, νέοι/νέες)

Χώρος διεξαγωγής είναι ο εξωτερικός χώρος του Κτιρίου 10 εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τις ανάγκες του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι, στους οποίους θα παρέχονται δωρεάν υλικά (ειδικό χαρτί ζωγραφικής και ειδικά χρώματα), μπορούν να προσέρχονται όλες τις μέρες και ώρες λειτουργίας της ΔΕΘ (Σαββατοκύριακα 05-06.09 & 12-13.09 από τις 10:00 έως τις 22:00 και καθημερινές (07-11.09.2026) από τις 16:00 έως τις 22:00).

Το καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας θα βραβευτεί σε ειδική τελετή με βραβείο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα στοιχεία των βραβευθέντων καλλιτεχνών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (https://www.raaey.gr) υπό τη Θεματική «Νέα - Ανακοινώσεις».

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους/τις:

Δημήτρης Παπαντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, τ.Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ, Στέλλα Λάββα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, τ.Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΑΠΘ, Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Λάμπρος Ψυρράκης, Καθηγητής ΑΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Διευθυντής του «Εργαστηρίου Ζωγραφικής 5», Άρης Κατσιλάκης, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γλυπτικής ΑΠΘ και Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ.

Παιχνίδι Bowling - ελάτε να πετύχουμε τους στόχους της Κλιματικής Ουδετερότητας

Η ΡΑΑΕΥ για πέμπτη χρονιά υλοποιεί ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: το Bowling της Κλιματικής Ουδετερότητας!

Στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του Κτιρίου 10, οι φιλόδοξοι παίκτες/παίκτριες με την μπάλα ανά χείρας θα επιδιώκουν να πετύχουν τις τοποθετημένες κορίνες, η κάθε μία από τις οποίες αποτελεί και έναν στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το «Bowling Κλιματικής Ουδετερότητας» περιλαμβάνει 10 κορίνες, κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο: εξοικονόμηση ενέργειας, Βιώσιμες μεταφορές, Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κυκλική οικονομία, πράσινη μετάβαση, ενεργός πολίτης, Μηδενικές εκπομπές άνθρακα, Έξυπνες και πράσινες πόλεις, Εξοικονόμηση νερού.

Μέσα από το παιχνίδι, οι επισκέπτες καλούνται να γνωρίσουν με έναν ευχάριστο και βιωματικό τρόπο τις προκλήσεις αλλά και τις λύσεις που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

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