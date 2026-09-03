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ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ
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03/09/2026 - 15:51
Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:33
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:27
Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν
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03/09/2026 - 15:24
Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας
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03/09/2026 - 14:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2026
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03/09/2026 - 13:41
Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026
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03/09/2026 - 13:14
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 12:45
Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 12:04
Γεραπετρίτης για GSI: Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα, στη θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα
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Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!

Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 13:41
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Η Enerwave υποδέχεται τη νέα φοιτητική χρονιά με το My Wave Student+, το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για φοιτητές και συνδυάζει χαμηλή σταθερή τιμή ρεύματος με δώρα και προνόμια που κάνουν τη φοιτητική καθημερινότητα πιο εύκολη και ξέγνοιαστη.

Το My Wave Student+ αποτελεί την έξυπνη επιλογή για οικονομία στο φοιτητικό σπίτι. Με το νέο προϊόν, οι φοιτητές απολαμβάνουν χαμηλή σταθερή τιμή για 12 μήνες και εξασφαλίζουν ρεύμα με μόλις 20,99€ τον μήνα.

Με κάθε νέα σύνδεση, οι φοιτητές επωφελούνται από επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100€ από κορυφαίους συνεργάτες της Enerwave, που καλύπτουν βασικές ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας:

  • 50€ δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ
  • 25€ κέρδος σε Go For More πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας
  • 25€ από την ΑΒ Βασιλόπουλος σε πόντους ΑΒ Plus

Επιπλέον, οι φοιτητές απολαμβάνουν δωρεάν την υπηρεσία home repair της Enerwave, η οποία προσφέρει άμεση τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, για κάθε επείγουσα βλάβη που θα παρουσιαστεί στο φοιτητικό σπίτι.

Επίσης, όλοι οι φοιτητές που επιλέγουν το πρόγραμμα My Wave Student+, συμμετέχουν αυτόματα στον διαγωνισμό με έπαθλο ένα iPhone 17 Pro Max.

Με το My Wave Student+, η Enerwave προσφέρει ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των φοιτητών, συνδυάζοντας οικονομία στο ρεύμα με μοναδικά προνόμια που διευκολύνουν τη φοιτητική ζωή.

Με τέτοια προσφορά, αξίζει να είσαι φοιτητής!

Περισσότερες πληροφορίες για το My Wave Student+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

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