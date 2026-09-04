Έξυπνες πρίζες: Οι κρυφοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και το δίκτυο του σπιτιού σας

Από τα κενά ασφαλείας στο Wi-Fi μέχρι τους κινδύνους των φθηνών κατασκευών, οι έξυπνες πρίζες ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υπόσχονται να λύσουν.

Οι «έξυπνες» οικιακές συσκευές έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον οικιακό μας εξοπλισμό, επιτρέποντας - μεταξύ άλλων - τον απομακρυσμένο έλεγχο της θέρμανσης ή του φωτισμού.

Για τις συμβατικές συσκευές που δεν διαθέτουν εγγενή δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, η προσθήκη μιας έξυπνης πρίζας εμφανίζεται ως ιδανική λύση. Πριν όμως γεμίσετε το σπίτι σας με τέτοιες συσκευές, είναι απαραίτητο να αξιολογήσετε τρία βασικά μειονεκτήματα.

Τα τρία μειονεκτήματα μια έξυπνης πρίζας

Πρώτον, οι έξυπνες πρίζες αποτελούν δυνητικό σημείο εισόδου για κυβερνοεπιθέσεις.

Με δεδομένο ότι συνδέονται στο διαδίκτυο, ένας χάκερ που αποκτά πρόσβαση στην εκάστοτε συσκευή μπορεί να απενεργοποιήσει συνδεδεμένα συστήματα ασφαλείας ή να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για τον περιορισμό του κινδύνου, απαιτείται ισχυρή προστασία στο router και τακτική ενημέρωση του λογισμικού (firmware) των πριζών.

Δεύτερον, η αγορά κατακλύζεται από προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Αν και καταξιωμένοι κατασκευαστές προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις, η παρουσία ανώνυμων συσκευών χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας (όπως η σήμανση UL ή CE) ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Μια μη πιστοποιημένη πρίζα μπορεί όχι μόνο να αχρηστευθεί γρήγορα, αλλά και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ακόμα και πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης. Η επιλογή επώνυμων προϊόντων από αξιόπιστα σημεία πώλησης είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Τρίτον, ο φυσικός σχεδιασμός τους συχνά δημιουργεί χωροταξικά προβλήματα. Ο ογκώδης σχεδιασμός ορισμένων μοντέλων μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση επίπλων κοντά στους τοίχους ή να καλύπτει παρακείμενες υποδοχές στο πολύπριζο, καθιστώντας τις άχρηστες. Για χώρους με ιδιαιτερότητες στη διαρρύθμιση, ένα έξυπνο πολύπριζο προσφέρει μια πολύ πιο ευέλικτη λύση.

Συμπερασματικά, η υιοθέτηση των «έξυπνων πριζών» προσφέρει αδιαμφισβήτητη ευκολία, όμως η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ποιότητα κατασκευής, τη θωράκιση του δικτύου και τη σωστή χωροθέτηση.

Πηγή: bgr.com