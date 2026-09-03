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Oι ενεργειακές διασυνδέσεις στο επίκεντρο της συνάντηση Σ. Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Oι ενεργειακές διασυνδέσεις στο επίκεντρο της συνάντηση Σ. Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 09:54
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Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ και οι εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για Πολιτικές Υποθέσεις Allison Hooker.

Ο κ.Παπασταύρου δήλωσε μετά τη συνάντηση:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ για ακόμη μία φορά με την Allison Hooker, Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για Πολιτικές Υποθέσεις.

Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στον τομέα της ενέργειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ενημέρωσα για τις θετικές εξελίξεις στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενός έργου με ευρύτερη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία. Ενός έργου που αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναδείχθηκε πρόσφατα και με την επιστολή μελών του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο Δημοκρατικός Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων και αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκριναν το πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της Πατρίδας μας και για πιο ενεργειακά αυτόνομα και ασφαλή νησιά».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει και της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, την ερχόμενη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Το μνημόνιο θα υπογραφεί μεταξύ των εκπροσώπων των Διαχειριστών Φυσικού Αερίου των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ουκρανία) και των δύο νέων χωρών στις οποίες θα επεκταθεί ο διάδρομος. Προηγήθηκε τον Ιούλιο στη Αθήνα συνάντηση των Διαχειριστών και σύσταση εμπορικής και τεχνικής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση της δυναμικότητας διασύνδεσης των συστημάτων στην περιοχή, των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς και των αναγκαίων εργασιών για τη βελτίωση της εμπορικής ελκυστικότητας του διαδρόμου.

Αναφορικά με το Ταμείο Απανθρακοποίησης των νησιών πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν ότι η χρηματοδοτική στήριξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει ήδη ξεκινήσει ο ΑΔΜΗΕ σημαίνει ελάφρυνση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή, αφού οι επιδοτήσεις αφαιρούνται από το ποσό που ανακτά ο Διαχειριστής μέσω των χρεώσεων για το σύστημα. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 2,3 δισ. που κατανέμονται ως εξής:

- 1,1 δισ. ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις και συναφείς ενεργειακές υποδομές στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

- 977 εκατ. ευρώ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αποθήκευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοκατανάλωσης σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία, δομές φροντίδας, σχολεία, δημόσια κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

- 200 εκατ. ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού

- 56 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν εξάλλου ότι η σημερινή συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα καθώς και ότι η ενέργεια θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες στο πλαίσιο του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ».

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