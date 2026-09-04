Ηλεκτροπαραγωγή: Στα ύψη η κατανάλωση φυσικού αερίου - Δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο 8μηνο

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η κατανάλωση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, με τις μονάδες αερίου να απορροφούν σχεδόν επτά στις δέκα κιλοβατώρες αερίου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Η εικόνα έγινε ακόμη πιο έντονη τον Αύγουστο, όταν η ηλεκτροπαραγωγή αντιπροσώπευσε πάνω από το 83% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Green Tank, η οποία βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις/Παραλαβές φυσικού αερίου και στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία κατανομών για τον Αύγουστο, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου στο οκτάμηνο διαμορφώθηκε στις 45,6 TWh, μειωμένη κατά 1,6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η ηλεκτροπαραγωγή παρέμεινε μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής, φτάνοντας τις 31,6 TWh και καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση για το πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Η επίδοση βρίσκεται μόλις 3,3% χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ του 2025, όταν η κατανάλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είχε ανέλθει στις 32,7 TWh. Στον καταμερισμό της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης, η ηλεκτροπαραγωγή είχε μερίδιο 69,4%, έναντι 20,4% των δικτύων διανομής και 10,2% της βιομηχανίας.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής τον Αύγουστο. Η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε συνολικά στις 5,6 TWh, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του Ιουλίου, αλλά αυξημένη κατά 4,9% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής, με κατανάλωση 4,66 TWh, κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία επίδοση του 2026 και είχε μερίδιο 83,1% στο σύνολο. Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με τον Ιούλιο και κατά 8,9% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση στη βιομηχανία. Η κατανάλωση περιορίστηκε τον Αύγουστο στις 392 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 7% του συνόλου. Παρά την αύξηση κατά 2,4% σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκε πτώση 31,4%. Στο οκτάμηνο η βιομηχανική κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 4,7 TWh, μειωμένη κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν στο οκτάμηνο ρεκόρ κατανάλωσης, φτάνοντας τις 9,3 TWh και ξεπερνώντας κατά 1,7% το προηγούμενο υψηλό του 2022. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η χρήση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 5,7%, με τις μεγαλύτερες ποσοτικά αυξήσεις να καταγράφονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Οινόφυτα. Την εγχώρια ζήτηση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το LNG, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση των εισαγωγών στο οκτάμηνο.

Οι εισαγωγές μέσω Αγίας Τριάδας και Αμφιτρίτης έφτασαν συνολικά τις 27,9 TWh, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους και αύξηση 31,8% σε σχέση με το 2025. Τον Αύγουστο οι συνολικές καθαρές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες, ανήλθαν σε 5,9 TWh, μόλις 1,9% πάνω από τον Ιούλιο.

Στην πρώτη θέση παρέμεινε το LNG. Οι εισαγωγές μέσω Αγίας Τριάδας, δηλαδή της Ρεβυθούσας, ήταν 1,87 TWh, μειωμένες κατά 18,2%, ενώ μέσω Αμφιτρίτης, δηλαδή του FSRU Αλεξανδρούπολης, υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τις 1,13 TWh. Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου, της κύριας πύλης εισόδου ρωσικού αερίου.

Τον Αύγουστο έφτασαν τις 2,62 TWh, αυξημένες κατά 16,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και στο υψηλότερο επίπεδο του 2026. Στο οκτάμηνο, ωστόσο, περιορίστηκαν στις 13 TWh, μειωμένες κατά 28,2% και σε χαμηλό τριετίας.