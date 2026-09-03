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Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 14:51
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Επίσκεψη της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε έργα ύψους 9 εκατ. ευρώ στους Δήμους Νέστου και Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας

Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, συνοδευόμενη από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, κ. Ιωάννη Πασχαλίδη, κυρία Αγγελική Δεληκάρη, τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο, τον Δήμαρχο Νέστου, κ. Σάββα Μιχαηλίδη, και τον Δήμαρχο Παγγαίου, κ. Φίλιππο Αναστασιάδη.

Η Υφυπουργός κυρία Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη επισκέφθηκε ολοκληρωμένα έργα Αστικών Αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ στους Δήμους Νέστου και Παγγαίου και συγκεκριμένα τη Χρυσούπολη, την Ελευθερούπολη και τη Νέα Πέραμο, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά το αποτέλεσμα των σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα έργων για την ανάπλαση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών και δημοτικών κτιρίων, τη δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το αστικό περιβάλλον και αποδίδουν στους κατοίκους λειτουργικούς, σύγχρονους και προσβάσιμους δημόσιους χώρους.

Ειδικότερα, στον Δήμο Νέστου οι αστικές αναπλάσεις αφορούν στην αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού 1ου Δημοτικού Σχολείου -που έχει χαρακτηριστεί μνημείο-, την μετατροπή του παλαιού Ειρηνοδικείου σε σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Λευκάδος, καθώς και τις αναπλάσεις της πλατείας Προαστίου και της πλατείας Εργατικών Κατοικιών, με νέους χώρους πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και δραστηριοτήτων.

Στον Δήμο Παγγαίου, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που εκτείνονται στην Ελευθερούπολη και τη Νέα Πέραμο περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Ελευθερούπολης, την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Περάμου, καθώς και εκτεταμένες αναπλάσεις στο κέντρο της Ελευθερούπολης και στην κεντρική οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη, με νέα πεζοδρόμια, βιοκλιματικά υλικά, υποδομές προσβασιμότητας, ασφαλτόστρωση και ενεργειακά αποδοτικό ηλεκτροφωτισμό. Στη Νέα Πέραμο έχουν υλοποιηθεί επίσης, παρεμβάσεις αναβάθμισης οδών και δημιουργίας νέου πεζόδρομου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης στα έργα η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, δήλωσε:

«Στους Δήμους Νέστου και Παγγαίου βλέπουμε στην πράξη πώς οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν νέα ζωή στις πόλεις μας. Περί τα 9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετατράπηκαν σε ολοκληρωμένα έργα: ιστορικά κτίρια αποκαταστάθηκαν και απέκτησαν ξανά χρήση, πλατείες και δρόμοι αναβαθμίστηκαν, δημιουργήθηκαν χώροι πολιτισμού και αναψυχής και ο δημόσιος χώρος έγινε πιο λειτουργικός και προσβάσιμος.

Αυτή είναι και η στόχευση των Αστικών Αναπλάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για έργα – παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον, αξιοποιούν και επαναφέρουν στη ζωή σημαντικό κτιριακό απόθεμα, δημιουργούν νέα τοπόσημα και βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και ιδιαίτερα του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου είναι ξεκάθαρος: πόλεις πιο λειτουργικές, βιώσιμες και προσβάσιμες που σέβονται την ιστορία και την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα διαβίωσης των συμπολιτών μας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Νέστου, κ. Σάββα Μιχαηλίδη, τον Δήμαρχο Παγγαίου, κ. Φίλιππο Αναστασιάδη και όλα τα αυτοδιοικητικά στελέχη, τόσο για τη θερμή φιλοξενία τους όσο και για τη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα με την οποία υπηρετούν την εντολή των συμπολιτών μας για μια καλύτερη, ποιοτικότερη ζωή. Μαζί με τους συναδέλφους μου, εκλεκτούς εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, θα είμαστε πάντα δίπλα τους».

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