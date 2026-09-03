Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ είναι ένας εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής που μπορεί να στηρίζει και τους καταναλωτές

Από «συστημικός κίνδυνος για τη χώρα» το 2019, σήμερα «εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής που μπορεί να στηρίζει και τους καταναλωτές»: ο λόγος για τη ΔΕΗ, όπως επισημαίνει, σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Κ. Χατζηδάκης στην ανάρτησή το αναφέρει:

«Η ΔΕΗ είναι παράδειγμα επιτυχίας μόνο για τη μετοχή της. Αυτό ακούγαμε τόσο καιρό από εκείνους που είχαν πολεμήσει σχεδόν κάθε βήμα για τη διάσωση και τον εκσυγχρονισμό της. Τώρα άραγε τι έχουν να πουν;

Χθες η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε μια πολύ μεγάλη μείωση της τιμής του μπλε τιμολογίου, στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, στα επίπεδα πριν από την κρίση στον Κόλπο. Και το κάνει ενώ η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος αυξήθηκε κατά 21% μέσα σε μόλις έναν μήνα. Σε μια περίοδο που οι τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να ”κλειδώσουν” χαμηλότερες τιμές στο λογαριασμό τους. Κι όσοι δεν έχουν μπλε τιμολόγιο, μπορούν φυσικά να μπουν, να το πάρουν.

Πώς έγινε άραγε αυτό εφικτό; Είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι, έγινε επειδή η ΔΕΗ διασώθηκε το 2019, επένδυσε αποφασιστικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της δόθηκαν τα εργαλεία για να λειτουργεί ως μια σύγχρονη επιχείρηση που πρωταγωνιστεί στην ελληνική και την περιφερειακή αγορά. Η κερδοφορία για την οποία μας κουνούσαν το δάχτυλο είναι ακριβώς αυτή που της επιτρέπει σήμερα να στηρίζει τους καταναλωτές.

Γι’ αυτό και όσοι ορισμένοι αναλυτές, σχολιαστές κτλ θα πρέπει να μας απαντήσουν:

Είναι θετικό ή όχι ότι, παρά τη διεθνή αύξηση των τιμών της χονδρεμπορικής, η Ελλάδα έχει μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου την 11η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη τιμή στην ΕΕ; Ακόμα και τον Αύγουστο, όταν οι τιμές ανέβηκαν, η Ελλάδα παρέμεινε περίπου 15-30 ευρώ κάτω από την ευρύτερη περιοχή.

Θα είχαμε αυτή την εικόνα χωρίς τη μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια, που συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και έχει καταστήσει πλέον την Ελλάδα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας; Αν δεν είχαμε φθηνότερη ενέργεια, πώς θα εξάγαμε;

Και, τελικά, υπάρχει κάποιος που θα προτιμούσε τα προηγούμενα, ακριβότερα σταθερά τιμολόγια από τα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα για έναν ολόκληρο χρόνο;

Το 2019 μας κατηγορούσαν επειδή πήραμε τις αποφάσεις που χρειάζονταν για να σωθεί η ΔΕΗ. Μετά μας κατηγορούσαν επειδή η ΔΕΗ έγινε κερδοφόρα και η μετοχή της ανέβηκε. Τώρα που η ισχυρή και κερδοφόρα ΔΕΗ ρίχνει τις τιμές για τους καταναλωτές, για ποιο ακριβώς πράγμα θα μας κατηγορήσουν;», διερωτάται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καταλήγει:

«Η ΔΕΗ του 2019 ήταν ένας συστημικός κίνδυνος για τη χώρα. Η ΔΕΗ του 2026 είναι ένας εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής που μπορεί να στηρίζει και τους καταναλωτές».